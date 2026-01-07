Chủ du thuyền bị cháy trên sông Sài Gòn cam kết hoàn tiền cho khách

(VTC News) -

Tối 7/1, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại dịch vụ Địa Trung Hải - đơn vị khai thác vận hành tàu King Yacht (Số hiệu SG-6861) bị cháy trên sông Sài Gòn chiều 7/1 - đã lên tiếng về vụ việc.

Doanh nghiệp khẳng định vụ cháy đã được kiểm soát, không có thương vong về người. Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, tàu King Yacht không hoạt động, đang đậu tạm thời để sửa chữa nhỏ và trang trí đón Tết.

Cano chữa cháy được điều động để khống chế vụ hỏa hoạn.

Đến khoảng 16h30 ngày 7/1, tàu King Yacht phát cháy. Phát hiện dấu hiệu bất thường, Thuyền trưởng đã kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp (SOP), khoanh vùng chữa cháy tại chỗ và xử lý đám cháy, ngăn chặn lửa lan sang các khu vực lân cận.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ TP.HCM cùng các cơ quan chức năng cũng có mặt ngay sau đó, kịp thời dập tắt đám cháy vào khoảng 17h30 cùng ngày.

Lãnh đạo doanh nghiệp thông tin thêm nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa xác định được. Hiện thiệt hại về tài sản đang được thống kê và nằm trong phạm vi bảo hiểm, cũng như khả năng xử lý của doanh nghiệp.

Tàu King Yacht sẽ tạm ngưng hoạt động để phục vụ công tác điều tra và bảo trì, sửa chữa toàn diện. Doanh nghiệp sẽ thanh toán lại cho khách hàng toàn bộ tiền đã mua vé đối với các tour/dịch vụ trong thời gian tàu tạm ngưng hoạt động vì sự cố.

Hiện trường vụ hoả hoạn, khói đen bốc cao.

Như VTC News đã thông tin, khoảng hơn 16h ngày 7/1, lửa bùng lên từ du thuyền neo đậu trên sông Sài Gòn, đoạn cách cầu Sài Gòn khoảng 200m thuộc phường Thạnh Mỹ Tây.

Sau 15 phút, đám cháy gần như bao trùm du thuyền. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM nhanh chóng điều động phương tiện và lính cứu hỏa đến hiện trường.

Tại hiện trường, nhiều cano chữa cháy được điều động để khống chế vụ hỏa hoạn. Đến khoảng 17h30, đám cháy mới được khống chế.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, du thuyền King Yacht cung cấp nhiều dịch vụ du lịch, trong đó có tour đi đảo Thiềng Liềng (Cần Giờ) rất được người dân, du khách đến TP.HCM quan tâm.