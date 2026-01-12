Phim có Leonardo DiCaprio ẵm 4 giải Quả cầu vàng, nam tài tử bị đàn em vượt mặt

(VTC News) -

Lễ trao giải Quả cầu vàng 2026 diễn ra sáng 12/1 (giờ Việt Nam) với nhiều kết quả đáng chú ý. Trong đó giải thưởng quan trọng nhất là Phim hay nhất thể loại chính kịch – thuộc về Hamnet của đạo diễn Chloe Zhao. Tác phẩm này vượt qua các đối thủ nặng ký như Frankenstein, The Secret Agent hay Sinners.

Hamnet được chuyển thể từ tiểu thuyết của Maggie O’Farrell, với sự tham gia sản xuất của Steven Spielberg. Trên sân khấu, Spielberg dành nhiều lời ngợi khen cho Chloe Zhao, khẳng định bà là “nhà làm phim duy nhất có thể tạo nên bộ phim này”.

Phim của Chloe Zhao giành giải Phim hay nhất thể loại chính kịch.

Ở mảng phim hài – nhạc kịch, không ngoài dự đoán One Battle After Another của Paul Anderson thắng bốn giải Quả Cầu Vàng, trong đó có Phim hay nhất. Tác phẩm dẫn đầu với 9 đề cử, có sự góp mặt của Leonardo DiCaprio, Sean Penn và Benicio Del Toro, khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu trong cuộc đua giải thưởng.

Trên sân khấu, Anderson cho biết niềm đam mê điện ảnh khiến ông xem mọi thành tựu đạt được là niềm vui. Ông còn dành lời tưởng nhớ tới Adam Somner, trợ lý đạo diễn của bộ phim, qua đời tháng 11/2024.

Hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc – phim chính kịch gọi tên Wagner Moura với vai diễn trong The Secret Agent, vượt qua nhiều ứng viên được đánh giá cao như Michael B. Jordan hay Oscar Isaac. Nam diễn viên người Brazil cho biết bộ phim đề cập đến chấn thương tâm lý liên thế hệ và những giá trị có thể được truyền lại theo thời gian.

"One Battle After Another" giành giải phim hay nhất hạng mục hài – nhạc kịch.

Trong khi đó, Timothée Chalamet tiếp tục khẳng định sức hút khi giành Quả cầu vàng với vai diễn đột phá trong Marty Supreme. Chiến thắng này đến sau giải Critics Choice Awards, giúp nam diễn viên trẻ vượt qua loạt tên tuổi lớn và nổi lên như ứng viên sáng giá cho Oscar sắp tới.

Hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc – phim nhạc kịch/hài kịch chứng kiến chiến thắng của Rose Byrne với vai người mẹ đầy kịch tính trong If I Had Legs I’d Kick You. Cô vượt qua loạt đối thủ mạnh gồm Cynthia Erivo (Wicked: For Good), Kate Hudson (Song Sung Blue), Chase Infiniti (One Battle After Another), Emma Stone (Bugonia) và Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee).

Ở mảng truyền hình, bộ phim xuất sắc năm nay là The Pitt, theo chân đội ngũ bác sĩ tại khoa cấp cứu bệnh viện Pittsburgh, mô tả áp lực nghề nghiệp, những khủng hoảng cá nhân và tình trạng thiếu hụt nhân lực. Tác phẩm còn mang về cho Noah Wyle giải Nam chính xuất sắc.

Timothée Chalamet thắng giải Quả cầu vàng 2026.

Stephen Graham được vinh danh Nam diễn viên xuất sắc trong series truyền hình giới hạn với Adolescence, dự án mà anh đồng thời đảm nhận vai trò biên kịch và nhà sản xuất. Bộ phim tiếp tục ghi dấu ấn khi Owen Cooper (sinh năm 2009) giành giải Nam phụ xuất sắc, trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ màn hóa thân đầy ám ảnh của một thiếu niên bị tình nghi sát hại bạn học.

Trước thềm lễ trao giải, ban tổ chức cũng trao các giải thành tựu trọn đời. Minh tinh gạo cội Helen Mirren nhận giải Cecil B. DeMille, ghi nhận hơn 60 năm cống hiến cho điện ảnh và sân khấu. Trong khi đó, Sarah Jessica Parker được trao giải Carol Burnett vì những đóng góp nổi bật cho truyền hình, đặc biệt với Sex and the City – series từng mang về cho bà 6 Quả cầu vàng.

Quả cầu vàng 2026 khép lại với bức tranh đa sắc: sự lên ngôi của những tác phẩm giàu chiều sâu nghệ thuật, sự bứt phá của thế hệ diễn viên trẻ và dấu ấn bền bỉ của các tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp giải trí.