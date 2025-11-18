Người dân háo hức ngóng thông xe đường trên cao Vành đai 3 TP.HCM

(VTC News) -

Ngay lúc này người dân thành phố, đặc biệt là cư dân Vinhomes Grand Park - nơi có dự án chạy xuyên tâm - đang háo hức đếm từng ngày để được trải nghiệm thời gian về nhà chỉ đo bằng vài bản nhạc.

Cư dân háo hức đếm từng ngày thông xe

Từ nhiều tuần nay, trên các nhóm cộng đồng cư dân Vinhomes Grand Park, chủ đề được nhắc đến nhiều nhất là “bao giờ chính thức chạy thử Vành đai 3 đoạn trên cao?”. Cảm giác háo hức giống khoảnh khắc chờ sân bay Tân Sơn Nhất mở rộng hay Metro số 1 vận hành.

“Giờ đi làm ở trung tâm tốn 40–50 phút. Nếu Vành đai 3 cho phép lưu thông 100 km/h, chỉ trong 2–3 bài hát là tôi có thể về tới nhà. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn nhiều”, chị Minh Thư, cư dân The Rainbow chia sẻ.

Tâm sự của chị Thư giống với nhiều cư dân đại đô thị. Anh Nguyễn Hữu Khánh, cư dân The Beverly, cho biết trước đó, vành đai chiến lược này đã là động lực giúp anh quyết định rời trung tâm về an cư tại Vinhomes Grand Park.

“Từ Vinhomes Grand Park lên Vành đai 3 chỉ qua một cầu vượt. Không còn đèn đỏ, không kẹt xe… Với người đi làm như tôi, tiết kiệm được nửa giờ mỗi ngày nghĩa là có thêm thời gian cho gia đình”.

Những chia sẻ rất thực tế ấy phản ánh giá trị của tuyến đường cao tốc quy mô 4 làn xe chạy xuyên dự án, khi đi vào khai thác sẽ tái định nghĩa lại nhịp sống cư dân: nhanh hơn – nhẹ hơn – tiện hơn.

Đường Vành đai 3 chạy xuyên tâm Vinhomes Grand Park, gần 15km đoạn trên cao sẽ thông xe vào 19/12/2025.

Nếu xem khu Đông như “bàn cờ chiến lược”, thì Vành đai 3 chính là nước đi quyết định giúp kết nối toàn vùng. Tuyến đường được đầu tư gần 75.400 tỷ đồng, kết nối TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh. Vành đai 3 không đứng độc lập, mà hòa vào mạng lưới hạ tầng tỷ USD đã và đang hoàn thiện. Trong đó, metro số 1 vận hành từ cuối năm 2024, cao tốc Long Thành – Dầu Giây mở rộng từ 4 lên 8-10 làn xe vừa khởi động.

Hàng loạt trục liên tỉnh như Vành đai 2, cao tốc Bến Lức – Long Thành, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu… đang hoàn thiện đồng bộ. Đặc biệt, sân bay Long Thành bước vào giai đoạn hoàn thành nhiều hạng mục trọng điểm, tiến gần mốc hoàn thành cơ bản trước 19/12, dự kiến đón chuyến bay đầu tiên.

Nhờ sự hội tụ hạ tầng hiếm có, cư dân Vinhomes Grand Park sẽ có kết nối đa hướng: Vào trung tâm bằng Vành đai 3 – theo cao tốc – theo Metro chưa đầy 30 phút; đi sân bay chỉ 30 - 45 phút; kết nối khu Công nghệ cao và các tỉnh lân cận cũng chỉ chưa đầy nửa giờ di chuyển.

Không chỉ tác động về mặt giao thông kết nối, Vành đai 3 còn hứa hẹn tạo động lực phát triển vượt “kỳ vọng” cho khu Đông - điều đã được chứng minh bằng lịch sử phát triển bất động sản TP.HCM qua hàng loạt cột mốc hạ tầng trước đó. Gần nhất, metro số 1 đã khiến giá căn hộ dọc tuyến liên tục gia tăng từ thời điểm mở bán với mức tăng trung bình từ 35 - 70% tùy thuộc vào vị trí, cá biệt có dự án bất động sản gấp đôi trong giai đoạn 2015 – 2023, theo Savills Việt Nam.

Vinhomes Grand Park – nơi hạ tầng mới tạo nên chuẩn sống mới

Nếu hạ tầng là trục xương sống của đô thị, thì Vinhomes Grand Park chính là trái tim sống động nhất của phía Đông. Đại đô thị 271ha này được ví như “thành phố trong lòng thành phố”, nơi cư dân không chỉ an cư mà còn trải nghiệm một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh.

Công viên 36ha và hàng chục công viên chủ đề giúp mỗi cư dân được hưởng 16m2 không gian xanh và tiện ích công cộng. Hệ sinh thái Vingroup đồng bộ với 2 trường học Vinshool, phòng khám đa khoa Vinmec, Vincom Mega Mall Grand Park… đi cùng với một loạt tiện ích thể thao, vui chơi giải trí hiện đại khác nâng tầm sống quốc tế. Sau 5 năm phát triển, đại đô thị đã đón hơn 70.000 nghìn người về an cư lập nghiệp. Cộng đồng tinh hoa luôn được chăm sóc đời sống tinh thần bằng chuỗi hoạt động cộng đồng gắn kết, các lễ hội sôi động.

Khi Vành đai 3 thông xe toàn tuyến, giá trị của Vinhomes Grand Park không dừng lại ở đô thị đáng sống bậc nhất SG mà còn được nâng lên, trở thành trung tâm bất động sản – thương mại – dịch vụ mới của khu vực.

“Ngày tôi mua căn hộ ở đây, tôi đã kỳ vọng vào hạ tầng khu Đông. Giờ nhìn Vành đai 3 hoàn thiện từng ngày, tôi tin mình chọn đúng điểm rơi, khi căn hộ đã trở thành tài sản tăng giá ấn tượng”, anh Tuấn Anh, cư dân The Origami, chia sẻ.

Vinhomes Grand Park kiến tạo không gian sống xanh cùng tiện ích “all-in-one”.

Theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch TP.HCM đến năm 2040 tầm nhìn đến 2060, thành phố sẽ phát triển theo mô hình 6 phân vùng đô thị đa chức năng, nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm, nâng chất lượng sống và giảm áp lực di chuyển cho người dân. Trong đó, phân vùng phía Đông là TP Thủ Đức hiện nay được định hướng trở thành đô thị sáng tạo với các trung tâm tài chính, công nghệ cao, giáo dục, y tế và du lịch sinh thái. Những đại đô thị có quy mô lớn – vị trí chiến lược – hạ tầng kết nối nhanh sẽ trở thành nòng cốt.

Vinhomes Grand Park hội đủ toàn bộ yếu tố đó: vừa là điểm kết nối của Vành đai 3, vừa nằm gần khu Công nghệ cao, đại học, viện nghiên cứu; vừa sở hữu hệ sinh thái sống chuẩn quốc tế, không gian xanh hiếm có. Ngày thông xe Vành đai 3 sẽ trở thành cột mốc định vị lại bản đồ phát triển khu Đông. Nơi đó, Vinhomes Grand Park như biểu tượng đô thị hiện đại, giữ vai trò ‘trái tim’ nuôi dưỡng nhịp sống năng động và dòng chảy giao thương sầm uất của toàn khu vực.