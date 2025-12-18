Apec Group hỗ trợ 5 tỷ đồng cho các địa phương chịu ảnh hưởng sau mưa lũ 

(VTC News) -

Cụ thể, Apec Group hỗ trợ Nhân dân tỉnh Lâm Đồng 1 tỷ đồng; Khánh Hòa 500 triệu đồng; Gia Lai 500 triệu đồng; Đắk Lắk 2 tỷ đồng và Thừa Thiên Huế 1 tỷ đồng.

“Khoản hỗ trợ là kết quả của sự đồng lòng đóng góp từ cán bộ nhân viên Apec Group, được gửi gắm với tinh thần khó khăn ở đâu – Apec có mặt ở đó,’’ ông Nguyễn Đức Quân, Chủ tịch HĐQT Apec Group, chia sẻ.

Song song với nguồn lực tài chính, Apec Group cũng huy động đội ngũ cán bộ nhân viên tại khu vực Tây Nguyên phối hợp cùng chính quyền địa phương trong công tác rà soát danh sách, nắm bắt nhu cầu thực tế của từng hộ dân. Doanh nghiệp cho biết ưu tiên hàng đầu là trao đúng – trao đủ – trao nhanh, đặc biệt đối với các hộ nghèo, hộ đơn thân, người già neo đơn và các gia đình có trẻ nhỏ. Việc chủ động bám sát hiện trường giúp quá trình cứu trợ được thực hiện một cách linh hoạt, hạn chế tối đa tình trạng bỏ sót hoặc hỗ trợ chậm thời điểm cần thiết.

Apec Group hỗ trợ bà con Phường Phú Yên với tổng giá trị là 2 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, Apec Group phân bổ gói hỗ trợ như sau: 20.000.000 đồng cho mỗi hộ gia đình có người thân không may tử nạn; 3.736 suất quà an sinh, mỗi suất 500.000 - 1.000.000 đồng tiền mặt, dành cho các hộ nghèo hoặc gia đình bị thiệt hại nặng.

Apec Group cũng có công văn đề xuất UBND tỉnh triển khai mô hình: “Trường học Hạnh Phúc”. Đây sẽ là ngôi trường, mái nhà – môi trường nuôi dưỡng toàn diện cho các em mồ côi do thiên tai tại nhiều tỉnh, bao gồm: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế…

“Chúng tôi sẽ tài trợ mọi kinh phí liên quan đến xây dựng, vận hành “Trường học hạnh phúc” và nuôi dạy các em với những cam kết cụ thể: Nuôi dưỡng, giáo dục, tài trợ toàn diện cho các em đến tuổi trưởng thành; Trang bị cho các em định hướng nghề nghiệp, tài trợ 100% kinh phí đào tạo tại trường Cao đẳng PVF CAND với trình độ Trung cấp và/hoặc Cao Đẳng; Hỗ trợ việc làm và đồng hành lập nghiệp khi các em trưởng thành…”, ông Nguyễn Đức Quân chia sẻ.

Nếu được UBND tỉnh chấp thuận, APEC sẽ bắt đầu triển khai ngay, khẩn trương lập dự án, đầu tư xây dựng và đưa trường vào hoạt động sớm đầu năm 2026.

Trong nhiều năm qua, Apec Group đã triển khai nhiều dự án thiện nguyện tạo sức lan tỏa lớn: Siêu thị Hạnh phúc 0 đồng (2020): 22 điểm tại 18 tỉnh/thành, giúp gần 100.000 hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch COVID-19. Ươm mầm xanh biên giới – Vững bước tương lai (Sơn La): mô hình tiêu biểu được Nhà nước tuyên dương. Nhà lánh tạm Tâm An (Thái Nguyên): bảo vệ và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em yếu thế. Cứu trợ khẩn cấp tại Huế, Nghệ An, Thái Nguyên, và nhiều vùng thiên tai khác…