Cập nhật SEA Games mới nhất 18/12: U22 Việt Nam đấu U22 Thái Lan

Đoàn Việt Nam tranh HCV môn nào

Kỳ vọng huy chương vàng đặt vào môn bóng đá nam khi U22 Việt Nam đấu với U22 Thái Lan ở trận chung kết. Đội tuyển futsal nữ Việt Nam cũng thi đấu trận tranh huy chương vàng trong hôm nay, gặp Indonesia.

Môn vật là thế mạnh của đoàn Việt Nam tiếp tục thi đấu hôm nay. Đội tuyển Việt Nam có 4 vận động viên - trong đó có 3 chị em ruột Nguyễn Thị Mỹ Linh, Mỹ Trang, Mỹ Hạnh - hứa hẹn mang về loạt huy chương vàng.