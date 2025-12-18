Chiến dịch Quang Trung: Gác niềm riêng, bộ đội giúp dân dựng lại mái nhà

(VTC News) -

Những ngày cuối năm, tại xã Hòa Mỹ (tỉnh Đắk Lắk), hình ảnh hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 cặm cụi dựng nhà cho người dân bị thiệt hại trong cơn mưa lũ lịch sử hồi tháng 11, khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Giữa mênh mang bùn lầy và những phận đời chồng chất khó khăn, màu áo xanh bộ đội hiện lên như điểm tựa vững vàng, mang theo hy vọng hồi sinh sau thiên tai.

Con đường dẫn vào nhà bà Hoa bùn lầy, khó di chuyển.

Con đường dẫn vào nhà bà Huỳnh Thị Kim Hoa (xã Hòa Mỹ) là lối nhỏ ngoằn ngoèo, bùn lầy ngập quá mắt cá, xe lớn không thể vào, vật liệu phải vận chuyển thủ công từng đoạn. Bà Hoa sống một mình, neo đơn, lại mang trong mình thương tật, căn nhà cũ đã bị dòng nước lũ hung dữ cuốn sập chỉ sau một đêm. Nơi trú thân duy nhất của bà chỉ còn là nền đất trơ trọi, trống hoác.

Ngay sau khi Chính phủ phát động "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà ở bị sập, đổ, trôi, hư hỏng nặng do bão, lũ vừa qua, các chiến sĩ Trường Quân sự – Quân khu 5 đã có mặt. Người khiêng xi măng, người trộn hồ, người dựng cốt thép, đổ trụ… Từng động tác thuần thục, khẩn trương nhưng đầy cẩn trọng. Với các anh, đây không chỉ là dựng lại một căn nhà, mà là dựng lại niềm tin, dựng lại hy vọng sống cho một người phụ nữ bất hạnh.

Căn nhà của bà Hoa đã dần thành hình.

Giữa đội hình ấy có chiến sĩ Nguyễn Tấn Phong, quê phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Ít ai biết rằng chính gia đình anh cũng chịu thiệt hại nặng nề trong đợt lũ vừa qua, căn nhà bị ngập sâu, nhiều tài sản hư hỏng. Thế nhưng, gác lại nỗi lo riêng, Phong vẫn lên đường nhận nhiệm vụ.

Phong chia sẻ, là người con của vùng chịu thiệt hại mưa lũ, anh thấu hiểu nỗi mất mát mà bà con đang gánh chịu. “Nhà tôi cũng ngập, nhưng đã có đồng đội khác giúp. Còn tôi được phân công xây nhà giúp người dân khu vực khác. Được góp một phần nhỏ để người dân sớm có mái ấm, với tôi là niềm vinh dự lớn”, Phong nói.

Chiến sĩ Nguyễn Tấn Phong gác lại niềm riêng để đến vùng lũ phụ giúp bà con.

Đứng nhìn căn nhà mới dần hình thành, ông Huỳnh Văn Phát – anh ruột bà Huỳnh Thị Kim Hoa không giấu được sự xúc động. Ông cho biết, sau bão lũ, khi nhìn căn nhà của em gái bị sập hoàn toàn, ông từng rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

“Nếu không có Nhà nước, không có bộ đội thì tôi thật sự không biết phải làm gì. Em tôi tàn tật, sống một mình, lấy đâu ra tiền dựng lại nhà”, ông Phát nghẹn ngào.

Ông Phát bày tỏ xúc động khi các chiến sĩ không quản ngại khó khăn để giúp gia đình ông.

Gia đình ông Phát cũng không tránh khỏi thiệt hại. Dù nhà chưa sập nhưng ông mất 5 con bò, tài sản lớn nhất của cả gia đình. Thời điểm lũ lên, ông đang đi làm thuê ở Lâm Đồng, ở nhà chỉ còn vợ và chị gái.

“Lúc nước dâng, tôi gọi về không liên lạc được. Tôi gần như suy sụp, vội vàng bắt xe về quê. Nhưng khi về tới nơi thì đường đichia cắt, không vào được nhà. Lúc đó chỉ nghĩ, còn người là còn của, rồi cũng sẽ cố gắng gầy dựng lại”, ông Phát nói, ánh mắt vẫn còn ám ảnh những ngày bão lũ.

Công việc xây dựng nhà diễn ra khẩn trương từ sáng sớm đến tối muộn. Khi mặt trời dần khuất bóng sau những rặng tre, khoảng 18h, các chiến sĩ chỉ kịp ăn vội miếng bánh, uống ngụm nước rồi lại tiếp tục bắt tay vào việc. Ánh đèn pin, ánh đèn công trường le lói giữa đồng ruộng tối mịt. Tiếng cuốc, tiếng xẻng, vang lên trong đêm tối, hối hả nhưng ấm áp lạ thường.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ trong ngày, các chiến sĩ lội bùn trở về nơi nghỉ ngơi.

Đến khoảng 20h, khi công việc tạm hoàn tất, các chiến sĩ chân trần lội qua những thửa ruộng lầy lội để trở về nơi nghỉ. Bùn đất bám đầy quần áo, đôi chân phồng rộp, mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng không một lời than vãn. Với các anh, chậm một ngày là người dân còn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất thêm một ngày.

Đại tá Phạm Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trường Quân sự – Quân khu 5 cho biết, đơn vị đã tổ chức đợt 1 với 45 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xây dựng 3 căn nhà cho người dân. Đến nay, cả 3 căn nhà đã cơ bản hoàn thành phần thô. Trong đợt 2, đơn vị tiếp tục cử thêm 30 cán bộ, học viên xây mới 2 căn nhà, sửa chữa 3 căn nhà khác, đồng thời tham gia nạo vét kênh mương, khơi thông ruộng đồng để bà con sớm ổn định sản xuất.

“Để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, đơn vị chia thành 3 ca làm việc, tranh thủ từng giờ để đẩy nhanh tiến độ, với mục tiêu hoàn thành sớm nhất, an toàn nhất, chất lượng nhất cho người dân”, Đại tá Thành cho biết.

Theo Đại tá Cao Văn Mười, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5, trong đợt 1, Quân khu đã huy động 213 bộ đội cùng hơn 2.700 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và chính quyền địa phương triển khai Chiến dịch Quang Trung thần tốc. Không chỉ giúp dân dựng nhà, lực lượng còn tham gia cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng lũ.