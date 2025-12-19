XSMN 19/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 19/12/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 6 ngày 19/12. Tường thuật xổ số thứ 6. KQXS mới nhất hôm nay ngày 19/12/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 6 ngày 19/12 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 6 ngày 19/12/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 6

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 17/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 17/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 17/12/2025, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 17/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 17/12/2025.

- Dò số miền Nam ngày 16/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 16/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 16/12/2025, KQXSMN thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 16/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 16/12/2025.

- Dò số miền Nam ngày 15/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 15/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 15/12/2025, KQXSMN thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 15/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 15/12/2025.

- Dò số miền Nam ngày 14/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 14/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 14/12/2025, KQXSMN chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 14/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 14/12/2025.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) được mở thưởng do ba đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Do 3 đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) được quay số xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) quay do 3 đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Do 3 đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) được quay thưởng xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) quay thưởng do 3 đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Do 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) được quay số xổ số miền Nam (XSMN).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số do 3 đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt: 1 giải duy nhất, áp dụng cho vé trùng đủ 6 chữ số, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất: 10 giải cho vé trùng 5 chữ số, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì: 10 giải trúng 5 chữ số, giá trị 15 triệu đồng/giải.

- Giải ba: 20 giải trùng 5 chữ số, mỗi giải nhận 10 triệu đồng.

- Giải tư: 70 giải dành cho vé trùng 5 chữ số, trị giá 3 triệu đồng/giải.

- Giải năm: 100 giải cho vé trùng 4 chữ số, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu: 300 giải trúng 4 chữ số, giá trị 400.000 đồng/giải.

- Giải bảy: 1.000 giải cho vé trùng 3 chữ số, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải tám: 10.000 giải trúng 2 chữ số, mỗi giải 100.000 đồng.

- Giải phụ đặc biệt: 9 giải cho vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- Giải khuyến khích: 45 giải dành cho vé sai 1 chữ số so với giải đặc biệt (không tính chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng số có thể mang vé đến đại lý vé số gần nhất hoặc trực tiếp đến công ty xổ số kiến thiết để làm thủ tục nhận thưởng. Đây là hai hình thức phổ biến, giúp người chơi dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu.

- Đổi thưởng tại đại lý vé số địa phương thường nhanh chóng và tiện lợi. Tuy nhiên, người trúng giải sẽ phải chi trả một khoản phí hoa hồng đổi vé, mức phí này thường dao động từ 0,5% đến 1% tùy từng khu vực và đại lý.

- Nếu nhận thưởng tại công ty xổ số kiến thiết phát hành vé, người trúng giải sẽ được chi trả đầy đủ tiền thưởng sau khi trừ thuế theo quy định. Hình thức này không phát sinh phí giao dịch, phù hợp với những giải thưởng có giá trị lớn.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.