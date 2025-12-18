Dự kiến học sinh TP.HCM nghỉ Tết Bính Ngọ 11 ngày

(VTC News) -

Thông tin trên được ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM nêu tại buổi họp báo công bố thông tin về hoạt động giáo dục thành phố, chiều 18/12.

Theo ông Minh, Sở GD&ĐT vừa đề xuất UBND TP.HCM cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 11 ngày, từ ngày 25 tháng Chạp (12/2/2026) đến hết mùng 6 tháng Giêng (22/2/2026).

Đây là thời gian nghỉ Tết Nguyên đán tương tự như năm ngoái.

Học sinh TP.HCM có thể được nghỉ Tết Nguyên đán 11 ngày

Đối với lịch nghỉ Tết Dương lịch, Sở GD&ĐT TP.HCM đã ban hành văn bản chỉ đạo học sinh nghỉ một ngày vào thứ Năm, ngày 1/1.

Ông Hồ Tấn Minh cũng cho biết, lịch nghỉ Tết của học sinh TP.HCM được lên kế hoạch dựa trên cơ sở lịch nghỉ Tết của người lao động, đảm bảo sự cân đối để các em có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi bên gia đình trong dịp lễ.

Trong khi đó, Hà Nội đã chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán cho học sinh từ ngày 16/2 (29 tháng Chạp) đến hết ngày 20/2/2026 (mùng 4 tháng Giêng), kéo dài 5 ngày chính thức. Tuy nhiên, nếu tính cả các ngày cuối tuần trước và sau, học sinh có thể được nghỉ lên tới 9 ngày, nếu không phải đi học sáng thứ bảy.

Theo kế hoạch năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 18/1/2026 và học kỳ II sẽ kết thúc trước ngày 31/5/2026. Các trường sẽ hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp tiểu học và THCS trước ngày 30/6/2026, đồng thời kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 11 và 12/6.