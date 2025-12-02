Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của 50 trường đại học, có trường nghỉ 1 tháng

Bộ Nội vụ ban hành thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch và lễ Quốc khánh năm 2026, hướng dẫn các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người sử dụng lao động thực hiện.

Năm 2026, Tết Dương lịch (ngày 1/1) rơi vào thứ Năm. Do đó, giáo viên và học sinh các cấp sẽ nghỉ 1 ngày vào đúng thứ Năm (1/1/2026) và đi học bình thường trở lại vào thứ Sáu (2/1/2026). Theo Bộ Luật Lao động, giáo viên vẫn được hưởng nguyên lương trong ngày nghỉ.

Một số địa phương có thể xem xét cho học sinh nghỉ thêm ngày 2/1 để nối dài kỳ nghỉ cuối tuần thành 4 ngày, nhưng điều này không bắt buộc và phải có thông báo riêng từ Sở GD&ĐT.

Nhiều trường đại học trên toàn quốc dự kiến thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 cho sinh viên, cán bộ, giảng viên. Trong đó, trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM cho học sinh nghỉ nhiều nhất đến 30 ngày. Hai trường cho học sinh nghỉ 28 ngày là trường Đại học Công thương TP.HCM và trường Đại học Nông lâm TP.HCM. Đa phần các trường còn lại cho học sinh nghỉ 14 ngày.

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán của các trường cụ thể như sau: