Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 19/12/2025 - XSTV 19/12

XSTV 19/12. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 19/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTV 19/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTV 19/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 19/12/2025 - Xổ số Trà Vinh thứ Sáu ngày 19/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTV

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Trà Vinh gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng số ở hàng trăm nghìn nhưng sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Công ty Xổ số kiến thiết Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Công ty Xổ số kiến thiết Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 19/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.