Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 12/12/2025 - XSTV 12/12

XSTV 12/12. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 12/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTV 12/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTV 12/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 12/12/2025 - XS đài Trà Vinh thứ Sáu ngày 12/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTV

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Trà Vinh gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé trúng 5 số sau cùng theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào (ngoại trừ hàng trăm nghìn) so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 do Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 3 do Công ty Xổ số kiến thiết Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 4 do Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 5 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 6 do Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 7 do Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM, Bình Phước, Long An, Hậu Giang quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 12/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.