Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 14/11/2025 - XSTV 14/11

XSTV 14/11. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 14/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh. Kết quả XSTV 14/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTV 14/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 14/11/2025 - XS đài Trà Vinh thứ Sáu ngày 14/11/2025

Xem lại KQXS Trà Vinh các ngày quay số mở thưởng trước

- XSTV 7/11, kết quả xổ số Trà Vinh thứ Sáu ngày 7/11/2025

XSTV 7/11, kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 7/11/2025.

- XSTV 31/10/2025

XSTV 31/10, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 31/10/2025.

- XSTV 24/10/2025

XSTV 24/10, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 24/10/2025.

- XSTV 17/10/2025

XSTV 17/10, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 17/10/2025.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá thời hạn quy định, vé số trúng thưởng không được trả thưởng.

- Vé trúng chỉ lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé số trúng nhiều giải thì người trúng thưởng được lĩnh đủ giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan (ốm đau, bệnh tật…) không thể lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Có đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Có đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Có đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Đài TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An sẽ quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Do đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 14/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.