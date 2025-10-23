Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 24/10/2025 - XSTV 24/10

XSTV 24/10. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 24/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh. Kết quả XSTV 24/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTV 24/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 24/10/2025 - XS đài Trà Vinh thứ Sáu ngày 24/10/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng phải giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng chỉ có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày quy định, vé số trúng sẽ không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé trúng được nhận thưởng một lần duy nhất với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải thưởng đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì được ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 được quay số mở thưởng tại đài TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp.

- XSMN thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 4 có đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 5 có đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 7 do đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang quay số mở thưởng.

