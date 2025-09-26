Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 26/9/2025 - XSTV 26/9 

XSTV 26/9. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 26/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh. Kết quả XSTV 26/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTV 26/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 26/9/2025 - XS đài Trà Vinh thứ Sáu ngày 26/9/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng phải giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn nhận tiền thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá 30 ngày quy định, vé số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé trúng được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải khác nhau thì người trúng thưởng được lĩnh tất cả giải đó.

- Nếu người trúng thưởng không thể lĩnh thưởng vì nguyên nhân khách quan thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 có đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM sẽ quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 3 có đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 4 có đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 5 có đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 7 có đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM quay thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật do đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang mở thưởng.

