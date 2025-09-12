Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 12/9/2025 - XSTV 12/9 

XSTV 12/9. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 12/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh. Kết quả XSTV 12/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTV 12/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 12/9/2025 - XS đài Trà Vinh thứ Sáu ngày 12/9/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ gìn cẩn thận, đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố. Quá thời hạn này mà người trúng thưởng chưa nhận thưởng, vé trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé trúng thưởng chỉ được lĩnh thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy vào yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tất cả giải thưởng đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thưởng.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai do đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay thưởng.

- XSMN thứ Ba do đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu quay thưởng.

- XSMN thứ Tư do đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai quay thưởng.

- XSMN thứ Năm do đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận quay thưởng.

- XSMN thứ Sáu do đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương quay thưởng.

- XSMN thứ Bảy do đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM quay thưởng.

- XSMN Chủ nhật do đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang quay thưởng.

