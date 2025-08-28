Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 29/8/2025 - XSTV 29/8/2025

XSTV 29/8. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 29/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh. Kết quả XSTV 29/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTV 29/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 29/8/2025 - Xổ số Trà Vinh thứ Sáu ngày 29/8/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ cẩn thận, đảm bảo không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày, tính từ ngày có kết quả quay số mở thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố. Nếu quá thời hạn quy định, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần duy nhất bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ được lĩnh tất cả giải thưởng đó.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN có đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM sẽ quay thưởng.

- Thứ Ba: XSMN do đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu sẽ quay thưởng.

- Thứ Tư: XSMN do đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai sẽ quay thưởng.

- Thứ Năm: XSMN do đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận quay thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN do đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương quay thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN do đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang sẽ quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 29/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.