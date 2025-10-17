Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 17/10/2025 - XSTV 17/10

XSTV 17/10. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 17/10/2025 được mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh. Kết quả XSTV 17/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTV 17/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 17/10/2025 - XS đài Trà Vinh thứ Sáu ngày 17/10/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Vé số trúng chỉ có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng. Quá thời hạn quy định, vé trúng không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần duy nhất với đầy đủ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị các giải đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì được ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 có đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 3 quay số mở thưởng tại đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.

- Xổ số miền Nam thứ 4 quay số mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.

- Xổ số miền Nam thứ 5 quay số mở thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang.

- Xổ số miền Nam thứ 6 sẽ mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.

- Xổ số miền Nam thứ 7 mở thưởng tại đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật do đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt sẽ mở thưởng.

