Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 3/10/2025 - XSTV 3/10

XSTV 3/10. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 3/10/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh. Kết quả XSTV 3/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTV 3/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 3/10/2025 - XS đài Trà Vinh thứ Sáu ngày 3/10/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, được tính kể từ ngày quay số mở thưởng. Quá 30 ngày quy định, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé trúng được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải khác nhau thì người trúng thưởng được lĩnh tất cả giải đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 sẽ mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM.

- XSMN thứ 3 sẽ mở thưởng tại đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.

- XSMN thứ 4 sẽ mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.

- XSMN thứ 5 sẽ mở thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang.

- XSMN thứ 6 sẽ mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh.

- XSMN thứ 7 sẽ mở thưởng tại đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật sẽ mở thưởng tại đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.

