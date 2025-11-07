Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 7/11/2025 - XSTV 7/11

XSTV 7/11. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 7/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh. Kết quả XSTV 7/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTV 7/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 7/11/2025 - XS đài Trà Vinh thứ Sáu ngày 7/11/2025

XSTV 31/10, kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 31/10/2025.

XSTV 24/10, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 24/10/2025.

XSTV 17/10, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 17/10/2025.

XSTV 10/10, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 10/10/2025.

Quy định cần biết

- Vé số lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không bị tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày mở thưởng trên tờ vé số. Quá 30 ngày quy định, vé số trúng thưởng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng chỉ được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng được lĩnh tất cả giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan (ốm đau, bệnh tật…) không thể đến nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Lịch quay số mở thưởng tại Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- Thứ Ba: Lịch quay số mở thưởng tại Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu.

- Thứ Tư: Lịch quay số mở thưởng tại Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ.

- Thứ Năm: Lịch quay số mở thưởng tại Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang.

- Thứ Sáu: Lịch quay số mở thưởng tại Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Lịch quay số mở thưởng tại Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM.

- Chủ nhật: Lịch quay số mở thưởng tại Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.

