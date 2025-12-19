U22 Việt Nam vô địch: 'Ma thuật hắc ám' của HLV Kim Sang-sik

(VTC News) -

Sau chức vô địch của U22 Việt Nam, mạng xã hội xuất hiện thêm vài khái niệm mới như “bóng đá tâm linh”, “ma thuật hắc ám”, hay “bí thuật hơn chiến thuật”. Bức ảnh huấn luyện viên Kim Sang-sik kèm dòng chữ "Masterclass" (bậc thầy) được chia sẻ khắp nơi trên mạng xã hội. Nhà cầm quân người Hàn Quốc mang đến cho bóng đá Việt Nam những chức vô địch mà việc phân tích quá trình dẫn đến thành công chỉ là vô nghĩa sau trận chung kết.

Xem hết hiệp 1 trận đấu tranh huy chương vàng SEA Games 33 tối qua (18/12), có lẽ phần lớn cổ động viên Việt Nam đều không tin vào chiến thắng của đội nhà. U22 Việt Nam bị ngợp, gặp khó trong khâu tổ chức, lên bóng chậm, cơ hội gần như không có. Ghi một bàn đã là nhiệm vụ nặng, chưa nói đến chuyện lật ngược tình thế khi đang đá trên sân của đối phương.

Tưởng như chỉ có phép màu mới giúp U22 Việt Nam lội ngược dòng, hóa ra huấn luyện viên Kim Sang-sik lại là... bậc thầy "ma thuật hắc ám", theo cách gọi của cộng đồng mạng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc có vẻ là vị huấn luyện viên khiến cổ động viên phải “quay xe” nhiều nhất trong thời gian ngắn, thậm chí ngay trong một trận đấu.

Đội chơi không hay cả trận gặp U22 Lào nhưng vẫn thắng. Sau khi "lột xác" để thắng liền 2 trận tưng bừng, U22 Việt Nam lại trải qua hiệp đấu quá dở. Tuy nhiên, khi những lời chê bai ông Kim chẳng có bài vở gì xuất hiện trở lại, nhà cầm quân người Hàn Quốc thực hiện một loạt điều chỉnh táo bạo để khiến cho cục diện đảo chiều. Tờ Siamsports gọi đó là "canh bạc may rủi" xoay chuyển cả trận đấu.

U22 Việt Nam chơi một hiệp đấu khác hẳn về nhịp độ, tổ chức và hiệu quả. Nguyễn Thanh Nhàn và đồng đội lẽ ra có thể thắng luôn trong hiệp 2. Diễn biến đó dẫn đến một kết luận khá quen thuộc: Kim Sang-sik luôn để người xem nghi ngờ trước, rồi trả lời bằng kết quả sau cùng. U22 Việt Nam của ông Kim Sang-sik không chỉ khiến đối thủ không kịp trở tay mà còn có thói quen "đánh lừa" cả khán giả nhà như thế.

Nguyễn Thái Sơn bị chê suốt 2 năm, bỗng nhiên bao trọn khu vực giữa sân. Anh thỉnh thoảng còn tung ra vài đường chọc khe khiến người xem không thể tin đó là Thái Sơn. Đóng góp trực tiếp của Nguyễn Thanh Nhàn và Lê Văn Thuận trong các bàn thắng thì không cần phải bàn cãi. Người hâm mộ từng nghĩ rằng ông Kim giấu bài ở trận gặp U22 Lào, chỉ đá thật khi gặp U22 Malaysia và U22 Philippines, nhưng hóa ra U22 Việt Nam đến hết hiệp một trận chung kết mới là phiên bản đầy đủ sức mạnh.

"Ma thuật hắc ám" của ông Kim Sang-sik là đội tuyển quốc gia hay U22 Việt Nam không phải lúc nào cũng làm mãn nhãn khán giả. Các học trò của ông Kim có thể khiến cổ động viên "nóng mắt" với những màn trình diễn trầy trật trước Lào hay Nepal. Vấn đề là đội Việt Nam vẫn thắng. Triết lý của huấn luyện viên Kim Sang-sik là bóng đá thắng, như ông từng chia sẻ.

Điều thú vị là ngay cả khi đá dở và thua, đội bóng của huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn có thể chuyển bại thành thắng khi trận đấu kết thúc từ... 6 tháng trước. Đó chính là thất bại duy nhất của ông Kim ở Đông Nam Á - trận thua Malaysia với tỷ số 0-4 tại vòng loại Asian Cup 2027. Đến thời điểm này, rất nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ được xử thắng 3-0 vì đối thủ sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ.

Có lẽ cũng không cần phân tích quá nhiều Kim Sang-sik. Khi đội bóng giành chiến thắng, cái gì cũng trở thành hợp lý. Thắng trên thế thua cũng là thắng. Với phần đông người xem bóng đá, những người không cần hiểu sâu về chuyên môn để ngồi trọn 90 phút trước màn hình, điều quan trọng nhất vẫn là kết quả cuối cùng. Khi chiến thắng vẫn còn đến, cứ để “ma thuật” của Kim Sang-sik tiếp tục vận hành, và việc của người xem chỉ là tận hưởng.

Kim Sang-sik không xây dựng hình ảnh một đội bóng luôn khiến người xem mãn nhãn. U22 Việt Nam dưới thời ông có lúc chơi tốt, có lúc chơi khó coi. Nhưng điểm chung là mục tiêu cuối cùng vẫn đạt được. Trong bóng đá, điều đó thường được gọi bằng một cái tên khá đơn giản: Hiệu quả và thực dụng. Đó chính là "ma thuật hắc ám" của HLV Kim Sang-sik.