Bảo hiểm y tế bổ sung là gì, chi trả những quyền lợi nào?

Tại hội thảo định hướng xây dựng chính sách về bảo hiểm y tế bổ sung, ngày 18/12, Phó Vụ trưởng Vụ bảo hiểm y tế Vũ Nữ Anh cho biết nguyên tắc xuyên suốt là quyền lợi bảo hiểm y tế bổ sung không trùng lặp với bảo hiểm y tế bắt buộc. Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp mua hoặc hỗ trợ mua loại hình này cho người lao động, chi phí được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp. Bộ Y tế sẽ phối hợp xây dựng cơ chế liên thông dữ liệu giữa y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế bổ sung để giám sát, tránh trục lợi và gia tăng chi phí không cần thiết.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, xây dựng dự thảo nghị quyết của Chính phủ về thí điểm bảo hiểm y tế bổ sung và lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Hiện chưa có lộ trình chính thức cho thời điểm triển khai, song giới chuyên gia kỳ vọng nếu được thiết kế và giám sát chặt chẽ, bảo hiểm y tế bổ sung sẽ trở thành “lớp đệm” quan trọng, giúp người dân thoát khỏi vòng xoáy chi tiền túi khi không may mắc bệnh.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà khẳng định bảo hiểm y tế là cơ chế tài chính then chốt, hướng tới mục tiêu công bằng, hiệu quả và phát triển bền vững trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo Bộ Y tế, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế những năm qua liên tục tăng. Năm 2024, khoảng 94,29% dân số đã tham gia bảo hiểm y tế, dự kiến năm 2025 đạt hơn 95%. Cùng với đó, phạm vi quyền lợi ngày càng được mở rộng, chất lượng dịch vụ y tế từng bước cải thiện, giúp người dân tiếp cận nhiều kỹ thuật hiện đại với chi phí hợp lý hơn.

Tuy nhiên, bức tranh tài chính y tế vẫn còn những gam màu đáng lo ngại. Chi trả trực tiếp từ tiền túi của người dân cho khám chữa bệnh hiện chiếm hơn 40% tổng chi phí, cao hơn khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.

Trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh, áp lực tài chính cho chăm sóc sức khỏe được dự báo sẽ còn gia tăng nếu không có những điều chỉnh chính sách kịp thời.

Từ thực tế đó, Bộ Y tế xác định đa dạng hóa các gói dịch vụ bảo hiểm y tế, trong đó có bảo hiểm y tế bổ sung, là hướng đi quan trọng nhằm giảm chi phí người dân phải tự chi trả, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của xã hội.

Theo TS Nguyễn Khánh Phương, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, bảo hiểm y tế bổ sung là loại hình bảo hiểm do khu vực tư nhân cung cấp, có chức năng bù đắp những khoảng trống của bảo hiểm y tế bắt buộc. Gói này có thể chi trả phần đồng chi trả, thuốc và dịch vụ ngoài phạm vi quỹ bảo hiểm y tế xã hội, hoặc những dịch vụ mà bảo hiểm y tế hiện hành chưa thanh toán.

Trên thế giới, bảo hiểm y tế bổ sung được xem là công cụ mở rộng bao phủ chăm sóc sức khỏe theo ba chiều: dân số, dịch vụ và bảo vệ tài chính.

Dưới góc độ quản lý nhà nước, bảo hiểm y tế bổ sung giúp huy động thêm nguồn lực tài chính cho hệ thống y tế, phát huy năng lực quản trị của doanh nghiệp bảo hiểm và tạo ra nhiều gói quyền lợi linh hoạt hơn. Với người dân, đây là thêm một lựa chọn để tiếp cận dịch vụ và thuốc ngoài gói bảo hiểm y tế xã hội, kể cả tại các cơ sở y tế tư nhân, cùng trải nghiệm chăm sóc khách hàng tốt hơn.

Bộ Y tế định hướng nghiên cứu xây dựng gói bảo hiểm y tế bổ sung tại Việt Nam dành cho những người đã tham gia bảo hiểm y tế xã hội và có khả năng chi trả. Gói này dự kiến chi trả phần cùng chi trả và các dịch vụ, thuốc ngoài phạm vi quỹ bảo hiểm y tế bắt buộc, áp dụng mức hưởng như nhau, không phân biệt tuổi hay rủi ro sức khỏe.