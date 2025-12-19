Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025

(VTC News) -

Sáng 19/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan khu vực đánh giá chuyển đổi số báo chí 2025.

Trước khi diễn ra hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu đã tham quan không gian trưng bày sách, triển lãm ảnh và thành tựu chuyển đổi số trong báo chí.

Theo chương trình, hội nghị nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, nhiệm vụ năm 2026; Báo cáo hệ sinh thái số trong công tác Tuyên giáo và Dân vận của Đảng.

Sau đó, các đại biểu phát biểu tham luận.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 4765 về việc công nhận kết quả đánh giá Mức độ trưởng thành Chuyển đổi số báo chí năm 2025.

Theo danh sách kèm theo quyết định, ở Khối báo Trung ương, có 10 cơ quan báo chí được xếp hạng xuất sắc, gồm: Báo VnExpress, Báo Lao Động, Báo Nhân Dân, Báo Điện tử VTC News, Báo điện tử VietnamPlus, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Tiền Phong, Báo Tin tức và Dân tộc, Báo Đại biểu Nhân dân, Báo Xây dựng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan khu vực trưng bày sách tại hội nghị.

Ở khối báo địa phương có 10 cơ quan được xếp hạng xuất sắc gồm: Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An; Báo Phụ nữ TP.HCM; Báo Kinh tế và Đô thị; Báo Tuổi trẻ; Báo Người Lao động; Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa; Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng; Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ; Báo và Phát thanh, Truyền hình Tuyên Quang; Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai.

Với khối phát thanh, truyền hình có 10 đơn vị đạt mức xuất sắc là: Đài Truyền hình Việt Nam; Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long; Đài Tiếng nói Việt Nam; Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng; Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An; Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai; Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh; Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa; Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng; Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM.