Hội nghị bàn giao công tác Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Chiều 4/11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị bàn giao công tác Trưởng Ban.

Ông Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết dự hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ xúc động và vui mừng khi được gặp gỡ đội ngũ lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trong thời điểm Bộ Chính trị vừa có những quyết định quan trọng về tổ chức, cán bộ, kiện toàn bộ máy.

Khẳng định 95 năm qua, công tác tuyên giáo và dân vận luôn song hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, góp phần quan trọng củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh việc hợp nhất hai Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương là chủ trương lớn, mang tầm chiến lược của Đảng, nhằm bảo đảm bộ máy tinh gọn, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo công tác tư tưởng, dân vận trong giai đoạn mới.

Ban hiện có 17 đầu mối, quy tụ đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu kinh nghiệm thực tiễn trong các lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục lý luận, báo chí, văn hóa - văn nghệ, khoa giáo, công tác dân vận và các lĩnh vực xã hội khác.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng, tạo điều kiện trong suốt thời gian công tác; cảm ơn sự phối hợp của các ban, bộ, ngành và đặc biệt là sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn tập thể Ban tiếp tục phát huy truyền thống, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương và địa phương, không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Tiếp nhận nhiệm vụ mới, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết bày tỏ niềm vinh dự, xúc động khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng giao trọng trách Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; khẳng định đây là lĩnh vực mới, có vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đồng thời cũng là vinh dự lớn, đòi hỏi tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và trí tuệ để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh công tác tuyên giáo và dân vận là công tác "đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết", có vai trò quyết định trong việc củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn xã hội.

Trưởng ban Trịnh Văn Quyết mong muốn tập thể Ban tiếp tục giữ vững nguyên tắc, đề cao kỷ luật, trách nhiệm, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, sáng tạo, lấy hiệu quả tham mưu và sự đồng thuận xã hội làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng bày tỏ quyết tâm tiếp cận công việc mới, kế thừa và phát huy những kết quả, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước, tiếp tục xây dựng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vững mạnh, xứng đáng là cầu nối tin cậy giữa Đảng với Nhân dân.