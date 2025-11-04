Đại tướng Trịnh Văn Quyết làm Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

(VTC News) -

Sáng 4/11, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, thôi tham gia Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định cho ông Trịnh Văn Quyết. (Ảnh: TTXVN)

Tân Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết sinh năm 1966, quê quán tỉnh Hải Dương (cũ). Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Trước tháng 5/2016, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 2.

Tháng 5/2016, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy Quân khu 2 và Bí thư Đảng ủy Quân khu 2.

Ngày 28/4/2021,Thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Văn Quyết giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tháng 6/2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tháng 7/2025, ông Trịnh Văn Quyết được thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng.