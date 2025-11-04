Ông Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội

(VTC News) -

Sáng 4/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang thừa ủy quyền của Bộ Chính trị công bố các quyết định về công tác nhân sự.

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Duy Ngọc và phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tân Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Ông Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê quán Hưng Yên.

Ông Nguyễn Duy Ngọc có nhiều năm công tác ở Công an TP Hà Nội, trải qua các chức vụ như trưởng Công an huyện Thanh Trì, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an thành phố.

Tháng 11/2016, ông Ngọc được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an. Sau khi Bộ Công an bỏ cấp Tổng cục, ông làm Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03).

Tháng 8/2019, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Cuối năm 2023, ông Ngọc được thăng cấp bậc hàm lên Thượng tướng.

Tháng 6/2024, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và 2 tháng sau được bầu bổ sung làm Ủy viên ban Ban Bí thư khóa 13.

Tháng 1/2025, ông Nguyễn Duy Ngọc được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.