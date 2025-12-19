Báo Điện tử VTC News năm thứ 3 liên tiếp đạt mức xuất sắc chuyển đổi số

(VTC News) -

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình vừa ký ban hành Quyết định số 4765 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công nhận kết quả đánh giá Mức độ trưởng thành Chuyển đổi số báo chí năm 2025.

Top 10 cơ quan báo chí đạt mức xuất sắc ở khối Báo Trung ương

STT Cơ quan báo chí Cơ quan chủ quản Đạt mức Thuộc khối 1 Báo VnExpress Bộ Khoa học và Công nghệ Xuất sắc Khối Báo Trung ương 2 Báo Lao Động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Xuất sắc Khối Báo Trung ương 3 Báo Nhân Dân Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Xuất sắc Khối Báo Trung ương 4 Báo Điện tử VTC News Đài Tiếng nói Việt Nam Xuất sắc Khối Báo Trung ương 5 Báo điện tử VietnamPlus Thông tấn xã Việt Nam Xuất sắc Khối Báo Trung ương 6 Báo Quân đội Nhân dân Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Xuất sắc Khối Báo Trung ương 7 Báo Tiền phong Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Xuất sắc Khối Báo Trung ương 8 Báo Tin tức và Dân tộc Thông tấn xã Việt Nam Xuất sắc Khối Báo Trung ương 9 Báo Đại biểu Nhân dân Văn phòng Quốc hội Xuất sắc Khối Báo Trung ương 10 Báo Xây dựng Bộ Xây dựng Xuất sắc Khối Báo Trung ương

Top 10 cơ quan báo chí đạt mức xuất sắc ở khối Phát thanh, Truyền hình

STT Cơ quan báo chí Cơ quan chủ quản Đạt mức Thuộc khối 1 Đài Truyền hình Việt Nam Chính phủ Xuất sắc Khối Phát thanh, Truyền hình 2 Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long Tỉnh ủy Vĩnh Long Xuất sắc Khối Phát thanh, Truyền hình 3 Đài Tiếng nói Việt Nam Chính phủ Xuất sắc Khối Phát thanh, Truyền hình 4 Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng Thành ủy Đà Nẵng Xuất sắc Khối Phát thanh, Truyền hình 5 Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An Tỉnh ủy Nghệ An Xuất sắc Khối Phát thanh, Truyền hình 6 Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai Tỉnh ủy Lào Cai Xuất sắc Khối Phát thanh, Truyền hình 7 Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh Tỉnh ủy Bắc Ninh Xuất sắc Khối Phát thanh, Truyền hình 8 Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa Tỉnh ủy Khánh Hòa Xuất sắc Khối Phát thanh, Truyền hình 9 Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Tỉnh ủy Lâm Đồng Xuất sắc Khối Phát thanh, Truyền hình 10 Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM Thành ủy TP.HCM Xuất sắc Khối Phát thanh, Truyền hình

Đây là năm thứ ba liên tiếp Báo Điện tử VTC News nằm trong top 10 cơ quan báo chí đạt mức xuất sắc về chuyển đổi số.

Theo kết quả được công bố, có 33 cơ quan báo chí đạt mức xuất sắc (chiếm 18,64%), tăng 5 cơ quan (8,71%) so với năm 2024 (28 cơ quan). Cùng với đó, có 57 đơn vị tốt (32,20%), 31 đơn vị khá (17,51%), 9 đơn vị trung bình (5,09%) và 47 đơn vị yếu (26,56%).

Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí làm thước đo, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các cơ quan báo chí trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên phạm vi toàn quốc.

Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí được dùng để theo dõi, đánh giá được hiện trạng thực hiện chuyển đổi số hàng năm của cơ quan báo chí, so sánh và xếp hạng mức độ chuyển đổi số của cơ quan báo chí.

Cùng với đó là việc so sánh giữa các năm với nhau thấy được các điểm mạnh cần phát huy, những điểm yếu cần khắc phục và cung cấp thông tin hỗ trợ cho cơ quan báo chí và các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp chuyển đổi số phù hợp nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra tại Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tổng điểm đánh giá đạt tối đa là 100 điểm, trong đó thang điểm tối đa của các trụ cột là: Chiến lược 18 điểm; Hạ tầng số, nền tảng số và an toàn thông tin 24 điểm; Sự đồng nhất về tổ chức và chuyên môn 20 điểm; Độc giả, khán giả, thính giả 23 điểm; Mức độ ứng dụng công nghệ số 15 điểm.

Mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí của các cơ quan báo chí được xác định căn cứ vào tổng điểm đạt được của 5 trụ cột và được xếp theo 5 mức: Xuất sắc (từ 90 điểm trở lên), Tốt (từ 75 đến dưới 90 điểm), Khá (từ 60 đến dưới 75 điểm), Trung bình (từ 50 đến dưới 60 điểm), Yếu (dưới 50 điểm).