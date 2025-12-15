Quy trình biên tập và xuất bản trên Báo Điện tử VTC News

(VTC News) -

Là cơ quan báo chí thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Báo Điện tử VTC News vận hành quy trình biên tập khép kín và nhiều tầng kiểm soát nhằm đảm bảo mọi nội dung đến với độc giả đều được kiểm chứng chặt chẽ, thể hiện đúng tinh thần khách quan, nhân văn và tuân thủ pháp luật.

Báo Điện tử VTC News kiên định nguyên tắc: “Kiểm chứng trước - Xuất bản sau. Đặt yếu tố nhân văn lên trên hết; không khai thác, đăng tải thông tin bằng mọi giá”.

I. Quy trình 7 bước biên tập - xuất bản

1. Đề xuất đề tài

Phóng viên đề xuất đề tài dựa trên sự kiện, định hướng tuyên truyền, phản ánh xã hội hoặc chỉ đạo của Ban biên tập.

Thư ký tòa soạn xem xét và phê duyệt theo các tiêu chí: Tính thời sự, độ tin cậy; tác động xã hội; không vi phạm Điều 9 Luật Báo chí (những nội dung cấm); phù hợp tôn chỉ mục đích và quy hoạch báo chí.

2. Tác nghiệp

Phóng viên tác nghiệp phải đảm bảo: Thu thập thông tin từ tối thiểu 2 nguồn tin độc lập, trừ văn bản pháp quy hoặc thông cáo chính thức. Phóng viên có ghi âm, ghi hình, tài liệu gốc để chứng minh tính xác thực theo Điều 38 Luật Báo chí.

Phóng viên tác nghiệp đúng quy định pháp luật, tôn trọng quyền con người, không xâm phạm đời tư; tránh mọi xung đột lợi ích hoặc nhận thù lao để đăng/gỡ nội dung.

3. Sản xuất bản thảo

Bản thảo nhập liệu vào CMS phải gồm: Tiêu đề, Sapo, Thân bài rõ ràng, chính xác. Hình ảnh/Video có chú thích nguồn, thời gian, nhân vật. Trích dẫn đúng luật, ghi rõ nguồn nếu sử dụng dữ liệu thứ cấp. Rà soát lỗi chính tả, sai sót số liệu trước khi gửi biên tập.

Phóng viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và tòa soạn về tính chính xác thông tin.

4. Biên tập Cấp 1: Kiểm chứng và Chuẩn hóa nội dung

Biên tập viên đối chiếu sự kiện, tên riêng, số liệu, chức danh; loại bỏ yếu tố suy diễn, cảm tính, vi phạm pháp luật. Kiểm tra bản quyền hình ảnh, trích dẫn đúng quy định Luật Sở hữu trí tuệ. Tối ưu SEO và tiêu chuẩn trình bày báo điện tử.

Biên tập viên đảm bảo bài viết không gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, chính trị, đối ngoại theo Điều 9 và Điều 10 Luật Báo chí. Tiếp đó, gửi bài lên cấp thẩm định.

5. Biên tập Cấp 2: Thẩm định pháp lý và chính trị

Thư ký tòa soạn/Trưởng Bộ phận/khối rà soát các nguy cơ vi phạm pháp lý, bản quyền, đời tư, an ninh mạng; đánh giá độ nhạy cảm chính trị - đối ngoại. Kiểm tra việc tuân thủ quy chế nội bộ của VOV. Quyết định điều chỉnh nội dung, bổ sung nguồn, hoặc yêu cầu tác nghiệp thêm.

Chỉ khi bài viết đáp ứng đầy đủ chuẩn mực pháp lý và đạo đức nghề nghiệp, bài mới được trình lãnh đạo duyệt xuất bản.

6. Xuất bản (Publish)

Lãnh đạo tòa soạn hoặc người được ủy quyền thẩm định cuối cùng về độ chính xác, độ an toàn pháp lý. Quyết định xuất bản lên trang chủ, chuyên mục, nền tảng số. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đài Tiếng nói Việt Nam về nội dung và quyết định xuất bản.

Bài viết sau khi “Publish” sẽ xuất hiện đồng bộ trên hệ thống của Báo Điện tử VTC News.

7. Hậu kiểm - Cải chính - Lưu chiểu

Bộ phận trực xuất bản, thư ký theo dõi phản hồi độc giả, cơ quan chức năng. Xử lý chỉnh sửa hoặc cải chính theo Điều 42 Luật Báo chí. Lưu trữ bản gốc, lịch sử chỉnh sửa theo đúng quy định.

Báo cáo Ban biên tập với các vụ việc nhạy cảm hoặc tranh chấp thông tin. Tăng cường rà soát những nội dung dễ bị hiểu sai hoặc gây tranh luận xã hội.

II. CAM KẾT THỰC THI

Báo Điện tử VTC News cam kết: Tuân thủ nghiêm túc pháp luật Việt Nam và quy định của VOV. Đặt lợi ích độc giả và tính khách quan lên hàng đầu. Không để xảy ra sai sót do chạy theo tốc độ hoặc cảm xúc. Nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên - biên tập viên theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.