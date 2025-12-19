HLV Thái Lan lo mất việc, thừa nhận 'U22 Việt Nam khỏe hơn nhiều'

(VTC News) -

Video: U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan, vô địch SEA Games 33

Tối 18/12, huấn luyện viên Thawatchai Damrong-Ongtrakul xin lỗi và nhận trách nhiệm sau khi U22 Thái Lan thua ngược U22 Việt Nam ở trận chung kết SEA Games 33. Nhà cầm quân này cũng chỉ ra những nguyên nhân khiến cục diện trận đấu thay đổi hoàn toàn, dẫn đến chiến thắng của U22 Việt Nam.

Giải thích về lý do thất bại, ông Thawatchai cho biết nguyên nhân không đến từ yếu tố bên ngoài. Vị HLV cho rằng việc dẫn trước 2-0 nhưng để thua ngược 2-3 xuất phát từ những biến động lớn trong trận đấu, đặc biệt là chấn thương của Chanapach Buaphan khiến toàn bộ kế hoạch thay người và điều chỉnh chiến thuật trong hiệp hai bị đảo lộn.

HLV Thái Lan nhận mọi trách nhiệm trước thất bại với U22 Việt Nam. (Nguồn: Khaosod)

Trước ý kiến của người hâm mộ cho rằng thể lực của các cầu thủ Thái Lan kém hơn rõ rệt so với Việt Nam, HLV Thawatchai cho biết trước đó ban huấn luyện đã nỗ lực tối đa để giúp các cầu thủ hồi phục thể trạng tốt nhất.

"Chúng tôi đã cố gắng xoay đội hình nhiều nhất có thể để giữ thể lực cho các cầu thủ đến trận chung kết. Tôi phải khen ngợi tinh thần các cầu thủ. Họ chiến đấu rất nỗ lực nhưng cơ thể họ chịu sức ép quá lớn từ cả câu lạc bộ và đội tuyển. Các cầu thủ U22 Việt Nam ở trạng thái thể lực tốt hơn nhiều", ông giải thích.

Nhà cầm quân của đội tuyển Thái Lan nói thêm rằng khi bản thân không thể đưa đội tuyển đạt được mục tiêu đã đề ra là vô địch SEA Games, thì việc đánh giá kết quả nên để Liên đoàn Bóng đá Thái Lan xem xét.

“Vì tôi không thể dẫn dắt đội tuyển đạt được mục tiêu vô địch SEA Games, Liên đoàn Bóng đá sẽ phải xem xét lại thành tích của tôi”, ông cay đắng nói.

Dù để U22 Việt Nam lội ngược dòng trong cay đắng, ông Thawatchai thừa nhận rằng tất cả các cầu thủ đã chiến đấu hết sức, cố gắng cầm cự cho tới hiệp phụ. Ông gửi lời khen tới các học trò vì tất cả đều đã thi đấu với khả năng cao nhất của mình.

Bên cạnh đó, vị HLV người Thái Lan cũng không quên bày tỏ sự trân trọng và gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã luôn đồng hành, dõi theo từng bước tiến của U22 Thái Lan trong suốt hành trình tại SEA Games 33.