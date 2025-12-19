HLV Kim Sang-sik: U22 Việt Nam càng chơi càng hay

(VTC News) -

Video: U22 Việt Nam 3-2 U22 Thái Lan.

Đêm 18/12, U22 Việt Nam khép lại hành trình tại SEA Games bằng tấm huy chương vàng sau màn lội ngược dòng ngoạn mục trước chủ nhà Thái Lan. HLV Kim Sang-sik không giấu được niềm vui: "Tôi rất vui. Đầu năm đội tuyển Việt Nam vô địch. Bây giờ U22 Việt Nam vô địch. Tôi rất hạnh phúc".

Ông đánh giá, trong quá trình chuẩn bị, các học trò đã tập luyện rất tốt. Tuy nhiên lúc mới vào trận chung kết, các cầu thủ có phần hơi nặng nề về mặt tâm lý.

"Cũng có thể khi thi đấu với đông khán giả, các cầu thủ có một chút mất tự tin. Tuy nhiên sau đó, các cầu thủ càng chơi càng hay, càng chơi càng hết mình vì màu cờ sắc áo. Điều này khiến tôi rất tự hào".

Theo HLV Kim Sang-sik, toàn đội sẽ lấy sự tự tin này, tiếp tục thành công ở vòng chung kết U23 U23 châu Á. "Đội U23 đến lúc này có 2 chức vô địch, một là giải U23 Đông Nam Á ở Indonesia, và HCV SEA Games. Qua đây các cầu thủ có thêm nhiều tự tin để bước vào giải U23 châu Á. Chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị thật tốt để tạo nên thành tích".

Huấn luyện viên Kim Sang-sik lý giải vì sao U22 Việt Nam thua nhanh 2 bàn trong hiệp 1.

Trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan diễn ra kịch tính với nhiều khoảnh khắc bất ngờ.

U22 Việt Nam giữ nguyên đội hình đá chính như trận thắng U22 Philippines ở bán kết. Tuy nhiên, lựa chọn này của huấn luyện viên Kim Sang-sik có vẻ không hiệu quả trước U22 Thái Lan với những cầu thủ tấn công rất nhanh và có khả năng dứt điểm tốt.

Yotsakon Burapha và Seksan Ratree - 2 cầu thủ đẳng cấp cao nhất của U22 Thái Lan - khiến U22 Việt Nam sững sờ bằng 2 cú sút ngoạn mục. U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 khi trận đấu mới diễn ra hơn 30 phút. U22 Việt Nam lúng túng và may mắn không thủng lưới thêm trong hiệp một.

Tuy nhiên, trong tình thế khó khăn, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho thấy khả năng điều chỉnh chiến thuật hiệu quả. U22 Việt Nam hoàn toàn "lột xác" ở hiệp thứ hai.

Các cầu thủ Việt Nam vùng lên mạnh mẽ. Nguyễn Đình Bắc thắp lên hy vọng cho tuyển Việt Nam với pha sút phạt đền thành công. Sau đó 10 phút, sức ép từ Phạm Lý Đức khiến cầu thủ đội chủ nhà phản lưới.

U22 Việt Nam gỡ hòa và tiếp tục tạo ra thêm cơ hội. Chỉ có 2 yếu tố ngăn cản U22 Việt Nam ghi bàn "kết liễu" đối thủ trong hiệp 2 là sự xuất sắc của thủ môn Sorawat Phosaman và cột khung thành.

Tuy nhiên, việc trận đấu kéo dài đến hiệp phụ không khiến U22 Việt Nam mất nhịp chơi. Nguyễn Thanh Nhàn khiến cổ động viên Việt Nam vỡ òa cảm xúc ở phút 95 bằng pha dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 3-2.

U22 Thái Lan gây sức ép dồn dập trong những phút còn lại của hiệp phụ. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik đứng vững để giữ tỷ số 3-2 và xuất sắc giành HCV.