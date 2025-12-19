U22 Thái Lan 'trái lệnh', thua ngược U22 Việt Nam, Madam Pang chỉ nói 1 từ

(VTC News) -

Video: U22 Việt Nam 3-2 U22 Thái Lan.

U22 Thái Lan khiến các cổ động viên nhà phấn khích khi dẫn 2-0 trước U22 Việt Nam ngay trong hiệp một. Có mặt trên khán đài, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Nualphan Lamsam (hay Madam Pang) cập nhật từng bàn thắng lên mạng xã hội. Hết hiệp một, nữ tỷ phú Thái Lan viết: "Là một cổ động viên bóng đá, tôi có thể yêu cầu một trận giữ sạch lưới không?".

Đội tuyển xứ chùa vàng không làm được như mong muốn của Madam Pang. Trái lại, U22 Thái Lan để U22 Việt Nam gỡ hòa trong hiệp 2, trước khi Nguyễn Thanh Nhàn ghi bàn quyết định đánh bại đội chủ nhà. U22 Việt Nam thắng ngược U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 để giành huy chương vàng SEA Games 33.

Sau trận đấu, Madam Pang chỉ nói một câu ngắn gọn với các phóng viên Thái Lan tại sân Rajamangala. "Thật đau lòng", Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Thái Lan chia sẻ.

Madam Pang có mặt ở sân Rajamangala để theo dõi trận chung kết và trao huy chương.

Vị tỷ phú Thái Lan sau đó đăng lên Facebook đoạn video bà đứng cạnh ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Madam Pang gửi kèm lời chúc mừng đội tuyển U22 Việt Nam giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 33.

Với thất bại này, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) thất bại ở 3/4 chỉ tiêu đặt ra ở SEA Games 33. Trước đó, Madam Pang tuyên bố Thái Lan đặt mục tiêu vô địch toàn bộ 4 nội dung bóng đá tại đại hội.

Dù vậy, tính đến thời điểm này, bóng đá Thái Lan chỉ có cơ hội giành 1 huy chương vàng ở môn futsal nam. Đại diện của nước chủ nhà không lọt vào đến trận chung kết nội dung bóng đá nữ và futsal nữ. Trong khi đó, đội tuyển nam U22 Thái Lan chỉ giành huy chương bạc.