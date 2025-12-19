(VTC News) -

Sáng 19/12, Tập đoàn Hòa Phát tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà máy Sản xuất Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất. Dự án nằm trong chiến lược phát triển các dòng thép công nghệ cao của Tập đoàn, sử dụng dây chuyền hiện đại của châu Âu.

Tập đoàn Hòa Phát đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng sản xuất ray đường sắt tốc độ cao

Dự án Nhà máy Sản xuất Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất có công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích gần 15 ha tại Khu công nghiệp phía Đông Khu Kinh tế Dung Quất.

Nhà máy được đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới từ Tập đoàn SMS group (Đức) và Primetals (Anh).

Dây chuyền sử dụng hệ thống giá cán bốn trục siêu linh hoạt, độ chính xác cao, bảo đảm chất lượng đồng nhất theo tiêu chuẩn đường sắt cao tốc quốc tế. Sản phẩm của nhà máy gồm ray đường sắt tốc độ cao, ray đường sắt đô thị, ray cầu trục; đồng thời sản xuất các dòng thép hình U, I, H, V và nhiều loại thép đặc biệt khác.

Sản phẩm ray đường sắt cao tốc đầu tiên dự kiến ra mắt vào năm 2027, đưa Hòa Phát trở thành doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất tại Đông Nam Á sản xuất được loại thép này. Với lợi thế luyện thép từ quặng sắt ít tạp chất, ray thép Hòa Phát có chiều dài lên đến 100 m, độ thẳng, độ phẳng và độ cứng cao.

Hòa Phát kiểm soát hình học thanh ray bằng thiết bị laser, siêu âm phát hiện khuyết tật bên trong, bảo đảm chất lượng trước khi đưa ra thị trường.

Lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát cho biết Tập đoàn tập trung đẩy mạnh sản xuất các dòng thép chất lượng cao, thép đặc biệt, trong đó có thép ray đường sắt tốc độ cao để góp phần làm chủ công nghệ và phát triển ngành công nghiệp đường sắt Việt Nam trong tương lai gần.

Ngày 12/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 319/NĐ-CP về cơ chế đặc thù, đặc biệt đối với khoa học, công nghệ phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực đường sắt. Đây là cơ chế quan trọng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào các dự án đường sắt trọng điểm, trong đó có Hòa Phát với vai trò cung ứng thép ray, thép chất lượng cao.

Tháng 5/2025, Tập đoàn Hòa Phát ký kết hợp đồng với SMS group (Đức) về cung cấp công nghệ và dây chuyền sản xuất thép ray, thép hình. Song song với đầu tư công nghệ, Hòa Phát đã chuẩn bị nguồn nhân lực tiếp nhận chuyển giao, vận hành, cử đội ngũ quản lý, kỹ sư sang châu Âu và các quốc gia có ngành đường sắt cao tốc phát triển để đào tạo chuyên sâu.

Hiện nay, dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục pháp lý.

Ngay sau lễ khởi công, các nhà thầu sẽ đồng loạt triển khai thi công; từ giữa năm 2026 sẽ bắt đầu lắp đặt máy móc, dây chuyền công nghệ, phấn đấu cho ra sản phẩm thép ray đầu tiên vào năm 2027, sớm hơn một năm so với tiến độ trong chủ trương đầu tư được phê duyệt.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, dự án được triển khai trong bối cảnh nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia, ngày càng lớn. Việc đầu tư nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh, đồng thời đáp ứng chủ trương của Chính phủ về thúc đẩy công nghiệp phụ trợ trong nước, từng bước làm chủ công nghệ, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.

Theo ông Nguyễn Hoàng Giang, sau hơn 9 năm đầu tư tại Quảng Ngãi, Tập đoàn Hòa Phát đã được chấp thuận chủ trương đầu tư 7 dự án tại Dung Quất với tổng vốn hơn 185 nghìn tỷ đồng, đóng góp quan trọng cho ngân sách địa phương, giải quyết việc làm và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, tỉnh sẽ đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang phát biểu.

"Để bảo đảm phát triển bền vững, ổn định, hài hòa giữa lợi ích của địa phương và nhà đầu tư, tôi đề nghị về Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp trong Khu kinh tế; tiếp tục hướng dẫn Tập đoàn Hòa Phát hoàn thiện các thủ tục liên quan và hỗ trợ để dự án được triển khai đầu tư thuận lợi.

Các sở, ngành, địa phương liên quan, đặc biệt là UBND xã Vạn Tường tăng cường trách nhiệm và quan tâm hỗ trợ Tập đoàn Hòa Phát thực hiện các công tác liên quan đến dự án. Đề nghị Công ty chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đầu tư dự án; đồng thời quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chính sách an sinh xã hội cho người lao động” - ông Giang nói.