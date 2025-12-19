Trực tiếp: Khởi công, khánh thành 234 dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng

9h ngày 19/12, Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ đồng loạt tổ chức tại 79 điểm cầu trực tuyến và trực tiếp trên cả nước.

Cụ thể, điểm cầu trung tâm đặt ở Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic được tổ chức tại xã Thượng Phúc do UBND TP Hà Nội là cơ quan chủ quản. Hà Nội còn một điểm cầu chính nữa là Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên tại phương Phú Thượng.

Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô khoảng 11.000 ha, trải dài qua 19 phường, xã trên địa bàn Hà Nội, với tổng mức đầu tư ước khoảng 855.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, có 10 điểm cầu chính đặt tại Lào Cai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Huế, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, TP.HCM, An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai.

Tại tỉnh Lào Cai: Khởi công Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại phường Lào Cai do Ban quản lý dự án Đường sắt - Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư.

Tỉnh Bắc Ninh: Khởi công Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ 2 - Giai đoạn 2 tại xã Phù Lãng do Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Đạt Tiến làm chủ đầu tư.

Tỉnh Quảng Ninh: Khởi công Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn tại Đặc khu Vân Đồn do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.

Thành phố Huế: Khánh thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế tại phường Thuận Hóa do Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Huế làm chủ đầu tư.

Tỉnh Quảng Ngãi: Khởi công Dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất tại xã Vạn Tường do Công ty CP Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất làm chủ đầu tự.

Tỉnh Lâm Đồng: Khánh Thành Dự án đầu tư xây dựng Sân bay Phan Thiết tại Phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng do Quân chủng phòng không không quân làm chủ đầu tư.

TP.HCM: Khởi công Dự án xây dựng Nhà văn hóa Thanh Niên tại phường Sài Gòn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM làm chủ đầu tư.

Tỉnh An Giang: Khởi công Dự án Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại Đặc khu Phú Quốc do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.

Thành phố Cần Thơ: Khánh thành, thông xe kỹ thuật tuyến chính Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận - Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư.

Tỉnh Đồng Nai: Lễ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành - Giai đoạn 1 tại xã Long Thành do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư.