Trực tiếp: Đồng loạt khởi công, khánh thành 234 dự án trên cả nước

Bộ Xây dựng cho biết đã tổng hợp 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh, thành đủ điều kiện khởi công, khánh thành hoặc thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12.

