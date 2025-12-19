+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Trực tiếp: Đồng loạt khởi công, khánh thành 234 dự án trên cả nước
(VTC News) -
Bộ Xây dựng cho biết đã tổng hợp 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh, thành đủ điều kiện khởi công, khánh thành hoặc thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12.
VTC News
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Trực tiếp: Đồng loạt khởi công, khánh thành 234 dự án trên cả nước
08:03 19/12/2025
VTC NEWS TV
Kết hôn xong mới biết phải gánh khoản nợ cờ bạc 300 triệu đồng cho mẹ vợ
08:00 19/12/2025
Gia đình
Bộ Xây dựng chỉ rõ loạt nguyên nhân khiến bất động sản tăng giá
08:00 19/12/2025
VTC NEWS TV
Cách làm tôm nướng muối ớt đơn giản
07:59 19/12/2025
Gia đình
Tưởng vô lý nhưng hợp lý: Khi nào 4 : 3 = 2?
07:46 19/12/2025
Hỏi - Đáp
Tách tài liệu liên quan hành vi KOLs quảng cáo sữa giả Hiup để điều tra
07:45 19/12/2025
Bản tin 113
HLV Thái Lan lo mất việc, thừa nhận 'U22 Việt Nam khỏe hơn nhiều'
07:41 19/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Gen Z kiệt sức trong vòng xoáy deadline và mạng xã hội
07:35 19/12/2025
Tin tức
Người dân lập lán chặn đường vào mỏ đồng ở Lào Cai
07:30 19/12/2025
VTC NEWS TV
Trực tiếp: Khởi công, khánh thành 234 dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng
07:30 19/12/2025
Tin nóng
Cập nhật tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay: Việt Nam bám sát Indonesia
07:28 19/12/2025
Hậu trường
Báo Thái Lan: HLV Kim Sang-sik chơi 'canh bạc mạo hiểm' xoay chuyển trận đấu
07:20 19/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Số phận bi thảm của chú ngựa trắng trong phim 'Tây du ký'
07:15 19/12/2025
Chuyện bốn phương
Bí ẩn về sự ra đời hệ thống tàu điện ngầm của Paris
07:03 19/12/2025
Thời sự quốc tế
10 năm, 3 tấm bằng thạc sĩ
07:00 19/12/2025
Chân dung
Bỏ thuế khoán, hộ kinh doanh vẫn lo lắng vì hóa đơn và mức phạt
07:00 19/12/2025
VTC NEWS TV
Cập nhật lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất 19/12: 6 võ sĩ Việt Nam đấu Thái Lan
07:00 19/12/2025
Lịch bóng đá
Người vay tiền mua nhà đứng ngồi không yên vì lãi suất tăng
07:00 19/12/2025
Bất động sản
Diễn biến chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/12: Nga tập kích kho xưởng, Ukraine tấn công Rostov
06:51 19/12/2025
Thời sự quốc tế
CĐV nhí theo chân bố mẹ xuống phố, chung niềm vui chiến thắng của U22 Việt Nam
06:50 19/12/2025
Bóng đá Việt Nam
'Công chúa võ hiệp' từng khiến Thành Long theo đuổi suốt 8 năm giờ ra sao?
06:46 19/12/2025
Sao thế giới
3 người không nên ăn mì chính kẻo ngon một bữa, bệnh cả đời
06:45 19/12/2025
Tư vấn
Cách tối ưu thiết kế nhà lô góc vừa đẹp vừa thoáng
06:40 19/12/2025
Bất động sản
Có nên dùng nước luộc thịt để nấu canh?
06:40 19/12/2025
Gia đình
Giá xăng dầu hôm nay 19/12: Tiếp đà tăng
06:35 19/12/2025
Thị trường
Giá vàng hôm nay 19/12: Giảm nhẹ nhưng vẫn ở ngưỡng cao
06:32 19/12/2025
Tin giá vàng
U22 Thái Lan 'trái lệnh', thua ngược U22 Việt Nam, Madam Pang chỉ nói 1 từ
06:30 19/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Sáng nay, khởi công, khánh thành 234 dự án với tổng vốn 3,4 triệu tỷ đồng
06:26 19/12/2025
Tin nóng
Chiêm ngưỡng cầu đi bộ hình cây đàn trong công viên trung tâm Hà Nội
06:15 19/12/2025
Tin nóng
HLV Kim Sang-sik: U22 Việt Nam càng chơi càng hay
06:15 19/12/2025
Bóng đá Việt Nam