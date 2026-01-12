Đội vô địch giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2026 nhận thưởng lớn

(VTC News) -

Theo Ban tổ chức, TNSV 2026 sở hữu cơ cấu giải thưởng hấp dẫn. Đội vô địch sẽ nhận cúp, bảng danh vị, huy chương vàng và phần thưởng 300 triệu đồng; đội á quân sẽ nhận bảng danh vị, HCB cùng phần thưởng 150 triệu đồng; 2 đội đồng hạng ba sẽ nhận bảng danh vị, HCĐ cùng phần thưởng 70 triệu đồng; đội đoạt giải phong cách sẽ nhận bảng danh vị cùng 40 triệu đồng.

Đáng chú ý, giải đấu tục có nhiều hạng mục thưởng mang tính cạnh tranh cao như giải cổ vũ đẹp (40 triệu đồng), giải cổ vũ ấn tượng (30 triệu đồng), giải cổ vũ fair-play (20 triệu đồng)…

12 đội dự vòng loại phía Bắc giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2026.

Năm nay, giải thu hút 60 đội bóng tham dự, trong đó 59 đội thi đấu ở 4 khu vực, và Trường đại học Nha Trang, đội chủ nhà vòng chung kết được đặc cách vào thẳng vòng chung kết, tranh chức vô địch.

Vòng loại phía bắc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 diễn ra từ hôm nay (12/1) đến hết ngày 20.1. 18 trận đấu ở 3 nhóm đấu A, B, C sẽ chứng kiến cuộc đua nghẹt thở trên từng m2 cỏ. Chỉ 3 trong số 12 đội đá vòng loại phía bắc có vé đi tiếp.

Giải đấu là hoạt động thể theo sinh viên trong toàn quốc, có ý nghĩa trong việc thúc đẩy phong trào rèn luyện, thể chất, nâng cao đời sống tinh thần của sinh viên. Đồng thời, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của thể thao học đường. Với khẩu hiệu xuyên suốt "Chơi đẹp, thắng đẹp, cổ vũ đẹp", giải đấu không chỉ hướng tới chuyên môn và thể hiện tinh thần fair-play, văn hóa ứng xử, hình ảnh đẹp của sinh viên Việt Nam trên sân cỏ cũng như khán đài.

Sau khi kết thúc vòng chung, báo Thanh Niên với sự hỗ trợ về chuyên môn của VFF sẽ tiếp tục tổ chức Giải bóng đá TNSV quốc tế 2026.