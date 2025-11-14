Xác định 2 đội vô địch giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025

(VTC News) -

Sau hơn một tháng thi đấu của vòng loại, quy tụ 161 đội đến từ 131 trường đại học, học viện và cao đẳng trên khắp cả nước với 241 trận, Giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc 2025 bước vào Vòng chung kết được tổ chức tại Nhà thi đấu Đại học Bách Khoa Hà Nội. 8 đội nam và 6 đội nữ đại diện 3 miền Bắc - Trung - Nam trải qua các trận gay cấn, kịch tính diễn ra trong vòng một tuần.

Ở nội dung nữ, trận chung kết là cuộc chạm trán giữa Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Đà Nẵng. Trận chung kết mang đến nhiều cảm xúc khép lại với chiến thắng cho các cô gái Trường Đại học Tôn Đức Thắng với cách biệt chỉ 1 điểm, và chỉ được quyết định trong những giây cuối cùng.

Đại học Đà Nẵng vô địch nội dung nam.

Sau nửa đầu trận có phần thăm dò tới từ cả 2 đội, hiệp thi đấu thứ 3 bắt đầu với sự bùng nổ Đại học Tôn Đức Thắng. Đội bóng này có lúc dẫn trước đối thủ tới 10 điểm. Tuy nhiên, Đại học Đà Nẵng cũng kiên trì bám đuổi để thu hẹp khoảng cách.

Bước sang hiệp 4, Đại học Tôn Đức Thắng tiếp tục dẫn điểm trong khi đối thủ bám đuổi sát. Vận động viên Phương Thảo thực hiện 3 cú ném 3 điểm liên tiếp để rút ngắn tỷ số chỉ còn 1 điểm. Tuy nhiên, Đại học Tôn Đức Thắng vẫn giành chiến thắng 41-40 để trở thành nhà vô địch.

Sau trận chung kết nội dung nữ hấp dẫn, người hâm mộ tiếp tục được chứng kiến màn so tài ấn tượng giữa Trường Đại học Giao thông vận tải và Đại học Đà Nẵng ở nội dung nam. Trận đấu diễn ra cuốn hút, sôi động và kịch tính đến những giây cuối cùng. Đại học Đà Nẵng cuối cùng cũng được ăn mừng chiến thắng khi đánh bại đối thủ với tỷ số 74-71.