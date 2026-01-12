12 trường đại học công bố sử dụng SAT, ACT, IELTS trong tuyển sinh 2026

(VTC News) -

Theo kế hoạch tuyển sinh của nhiều trường đại học năm 2026, các chứng chỉ chuẩn hoá và ngoại ngữ quốc tế gồm SAT, ACT và IELTS/TOEFL iBT được xem như một trong những tiêu chí xét tuyển kết hợp với học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc kỳ đánh giá năng lực/ tư duy do trường tổ chức.

Một số trường dự kiến xét tuyển độc lập bằng chứng chỉ SAT như Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Trong khi đó, Đại học Bách khoa Hà Nội yêu cầu thí sinh phải đạt yếu tố đi kèm là điểm trung bình chung học tập từng năm học đạt 8.0 trở lên. Học viện Ngân hàng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng xét chứng chỉ SAT kết hợp điểm học bạ.

Quy định cách quy đổi điểm chứng chỉ SAT, ACT trong phương thức Xét tuyển tài năng (XTTN) tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Năm 2026 cũng là năm đầu tiên Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội áp dụng phương thức xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế SAT/ ACT kết hợp với phỏng vấn. Để đăng ký dự tuyển, thí sinh cần có ít nhất 1 trong các chứng chỉ quốc tế sau: SAT từ 1100/1600 trở lên hoặc ACT từ 24/36 trở lên, trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) và đảm bảo kết quả học tập trong cả năm học lớp 11 và lớp 12 được đánh giá từ mức Tốt trở lên.

Không có nhiều trường công bố xét tuyển độc lập chỉ bằng IELTS, mà đa phần xem đây là tiêu chí kết hợp bổ sung hoặc thay thế môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển. Chẳng hạn, Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ xét tuyển thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên kết hợp với một trong các kết quả: Điểm thi HSA từ 85 điểm, APT từ 700 điểm hoặc TSA từ 60 điểm; Hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán và một môn khác ngoài tiếng Anh thuộc các tổ hợp xét tuyển (Văn, Lý hoặc Hóa). Một số trường khác sẽ kết hợp IELTS với điểm học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT.

Cập nhật danh sách 12 trường đại học sử dụng SAT, ACT, IELTS trong tuyển sinh năm 2026:

STT Trường đại học Phương thức xét tuyển 1 Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH - Xét tuyển năng lực học tập dựa trên các chứng chỉ học thuật SAT, ACT kết hợp phỏng vấn thí sinh. Để đăng ký dự tuyển, thí sinh cần có ít nhất 1 trong các chứng chỉ quốc tế sau: SAT từ 1100/1600 trở lên hoặc ACT từ 24/36 trở lên, trong thời hạn 02 năm (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) và đảm bảo kết quả học tập trong cả năm học lớp 11 và lớp 12 được đánh giá từ mức Tốt trở lên. 2 Đại học Kinh tế Quốc dân - Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT từ 1200 điểm trở lên hoặc ACT từ 26 điểm trở lên. - Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.5 hoặc TOEFL iBT từ 46 hoặc TOEIC (L&R 785, S 160 &W 150) trở lên kết hợp với một trong các điểm thi HSA từ 85 điểm/APT từ 700 điểm/TSA từ 60 điểm. - Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.5 hoặc TOEFL iBT từ 46 hoặc TOEIC (L&R 785, S 160 &W 150) trở lên kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT của môn Toán và 1 môn khác môn tiếng Anh thuộc các tổ hợp xét tuyển (Văn, Lý hoặc Hoá). 3 Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội - Đối với tuyển sinh trong nước, xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT. - Đối với tuyển sinh liên kết đào tạo với nước ngoài, xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với học bạ hoặc xét tuyển chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-Level. 4 Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Xét tuyển kết hợp điểm học bạ trung bình 6 kỳ của hai môn với các chứng chỉ quốc tế như IELTS từ 6.5 trở lên và SAT tối thiểu 1200/1600. 5 Trường Đại học Việt Nhật – Đại học Quốc gia Hà Nội - Xét tuyển chứng chỉ quốc tế SAT. Điều kiện đảm bảo ngưỡng đầu vào kết quả kỳ thi SAT đạt tối thiểu 1100/1600 điểm. - Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (trong đó có IELTS) kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT. 6 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả Chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế (Chứng chỉ SAT/ACT) - Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp giữa Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (Chứng chỉ IELTS, TOEFL) với kết quả học tập ở bậc THPT. 7 Đại học Bách khoa Hà Nội - Xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT, A-Level, AP và IB với thí sinh có điểm trung bình chung học tập từng năm học đạt 8.0 trở lên. 8 Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội - Xét tuyển chứng chỉ quốc tế SAT. 9 Đại học Công nghệ TP.HCM - Chấp nhận SAT, ACT, A-Level và IB trong phương thức xét tuyển độc lập hoặc kết hợp các tiêu chí khác. - Chứng chỉ IELTS được chấp nhận để quy đổi/thay điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển hoặc cộng ưu tiên. 10 Đại học Bách khoa TP.HCM - Sử dụng ACT, SAT như một phương thức xét tuyển kết hợp với các yếu tố khác. 11 Đại học Công nghiệp TP.HCM - Ứng viên có SAT, ACT hoặc IELTS có thể sử dụng trong các phương thức xét tuyển kết hợp hoặc để cộng điểm ưu tiên theo quy định cụ thể của từng trường. 12 Đại học Kinh tế TP.HCM - IELTS 6.0 trở lên được xem như một trong các tiêu chí trong phương thức kết hợp xét tuyển. - SAT hoặc ACT có thể được sử dụng trong các phương thức kết hợp hoặc xét tuyển đặc biệt.

Năm 2026, tuyển sinh đại học tại Việt Nam tiếp tục đa dạng hóa phương thức xét tuyển, trong đó SAT và ACT trở thành chỉ tiêu cạnh tranh quan trọng trong các nhóm xét tuyển tài năng hoặc kết hợp, còn IELTS được sử dụng chủ yếu để đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ, quy đổi điểm tiếng Anh hoặc cộng điểm ưu tiên.

Đây là cơ hội lớn cho thí sinh có năng lực ngoại ngữ và tư duy học thuật toàn diện trong môi trường tuyển sinh cạnh tranh ngày càng cao.