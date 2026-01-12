Phạt 225.000 đồng người bán hàng rong 'chặt chém' khách Tây ở phố cổ

(VTC News) -

Video người bán hàng rong "chặt chém" khi bán nón lá cho khách Tây ở phố cổ.

Ngày 12/1, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị ra quyết định xử phạt 225.000 đồng với người phụ nữ bán hàng rong "chặt chém" khách Tây ở phố cổ.

Tại cơ quan công an, N.T.T. (SN 1981, trú ở xã Đại Áng, Hà Nội) thừa nhận, chiều 11/1, T. bán nón lá cho 2 du khách nước ngoài ở phố Hàng Gai. Quá trình trả tiền, nữ du khách đưa T. 1.000.000 đồng. Lúc này, quản lý khách sạn đi ra hỏi chuyện và thông báo với du khách giá tiền chiếc nón lá bị đắt. Người quản lý khách sạn và du khách cùng yêu cầu bà T. trả lại tiền. Bà T. giảm giá xuống 150.000 đồng nhưng du khách không đồng ý. Sau đó, bà T. trả lại tiền cho nữ du khách.

Người bán hàng rong tại cơ quan công an.

Ngay sau khi vụ việc được phản ánh lên mạng xã hội, Công an phường Hoàn Kiếm đã xác minh, mời bà T. lên làm việc, lập biên bản và xử phạt về hành vi "bán hàng hóa nhỏ lẻ trên lòng đường theo quy định".

Trước đó, theo nội dung đoạn video trích xuất từ camera, khi đội chiếc nón lên đầu, cô gái người nước ngoài lấy xấp tiền trong túi ra để trả. Người bán nhanh chóng rút 2 tờ 500.000 đồng trên tay khách rồi trả lại 150.000 đồng.

Nghi ngờ có vấn đề tranh cãi giữa hai bên, anh Duy (kinh doanh trên phố Hàng Gai, Hà Nội) lập tức chạy ra để tìm hiểu sự việc. Qua trò chuyện, anh được biết, người phụ nữ bán chiếc nón cho khách Tây với giá 850.000 đồng.

Hình ảnh người phụ nữ bán hàng rong cầm 2 tờ tiền 500.000 đồng của du khách.

"Khách đưa 2 tờ 500.000 đồng nhưng người bán trả lại 150.000 đồng. Nhận thấy mức giá vô lý, tôi yêu cầu người bán phải trả lại tiền cho khách", anh Duy cho biết. Khi anh lên tiếng bày tỏ sự bức xúc trước hành vi “chặt chém”, người bán cố gắng thanh minh chỉ nhận một tờ 500.000 đồng.

Trước lời khẳng định của khách, người phụ nữ phải chấp nhận trả lại 1 triệu đồng rồi âm thầm rời đi nhưng không có một lời xin lỗi.

Để cảnh báo tới cộng đồng, anh Duy đã trích xuất đoạn clip. Anh cho biết đại đa số các hộ kinh doanh đều làm dịch vụ rất tốt. Tuy nhiên, thời gian qua xuất hiện một nhóm bán hàng rong thường xuyên có hành vi chặt chém du khách nước ngoài. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý dứt điểm.

"Có nhiều khách đã gặp sự việc tương tự, tôi rất bức xúc. Những hành vi chộp giật này làm mất đi nguồn khách, gây ảnh hưởng xấu và phá đi những nỗ lực quảng bá du lịch", anh Duy nói và cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra, anh đã đến trình báo Công an phường Hoàn Kiếm.

Kỳ vọng của anh là không chỉ xử lý riêng lẻ hành vi của người phụ nữ trên, mà cần làm rõ những trường hợp khác có liên quan, trả lại môi trường du lịch lành mạnh cho khu phố cổ.