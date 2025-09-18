Vụ 'chặt chém' cuốc xe 2,5 triệu đồng: Tài xế dùng thủ đoạn với nhiều hành khách

(VTC News) -

Ngày 17/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng Nguyễn Trường Giang (SN 1981, quê ở tỉnh Hưng Yên) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Trường Giang là tài xế taxi "chặt chém" người phụ nữ 2,5 triệu đồng cuốc xe khoảng 70km.

Bị can từng có một tiền án về tội cướp tài sản. Đến nay, cơ quan công an điều tra, làm rõ một số bị hại bị Giang dùng thủ đoạn tương tự để cưỡng đoạt tài sản như vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng cho một cuốc taxi.

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị, ai là nạn nhân của tài xế Giang liên hệ đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ để được hướng dẫn, phối hợp, cung cấp thông tin, làm rõ thêm hành vi phạm tội của đối tượng.

Tài xế Nguyễn Trường Giang tại cơ quan công an.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ lớn tuổi, gương mặt khắc khổ, bật khóc nức nở khi kể lại việc bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường chỉ khoảng 70km.

Theo nội dung clip, bà Bùi Thị Ly bắt xe từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) để về gần khu vực bến xe Hòa Bình (Phú Thọ). Tuy nhiên, thay vì được đưa về đúng nơi với chi phí hợp lý, bà Ly bị yêu cầu trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường trên.

Đoạn clip do anh Mào A Ly (trú tại phường Hòa Bình) ghi lại, kèm theo dòng chia sẻ: “70km mà lấy 2,5 triệu đồng, thật không hiểu nổi. Nhìn bà ấy khóc mà tôi không cầm lòng được, chỉ biết quay clip để lên án và mong cơ quan Công an sớm tìm ra người này”.

Công an phường Hòa Bình (Phú Thọ) vào cuộc điều tra, rà soát hệ thống camera an ninh trong khu vực; triệu tập lái xe Nguyễn Trường Giang đến trụ sở cơ quan công an làm việc.

Đồng thời, cơ quan công an đưa Giang cùng nạn nhân đến bến xe buýt gần Công viên Hương Cau (phường Hòa Bình) để dựng lại hiện trường.

Ngày 12/9, Công an phường Hòa Bình ra quyết định tạm giữ hình sự lái xe Nguyễn Trường Giang về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.