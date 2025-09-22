Du khách bị 2 tài xế xích lô 'chặt chém' 1,2 triệu đồng quanh phố cổ Hà Nội

(VTC News) -

Khoảng 16h ngày 22/9, Công an phường Hoàn Kiếm, Hà Nội tiếp nhận tin báo của ông Phillip Damien (quốc tịch Úc) về việc bị 2 tài xế xích lô "chặt chém" 1,2 triệu đồng quãng đường tham quan quanh phố cổ.

Hai tài xế xích lô có hành vi "chặt chém" tại cơ quan công an.

Tổ công tác Công an phường Hoàn Kiếm xác minh những người liên quan vụ việc là ông N.V.B. (SN 1974, trú ở xã Sơn Nam, Hưng Yên) và N.V.H. (SN 1986, trú ở xã An Khánh, Hà Nội).

Tại trụ sở công an phường, 2 tài xế xích lô trên đã xin lỗi, hoàn trả lại toàn bộ số tiền 1,2 triệu đồng cho ông Phillip Damien. Nam du khách chấp nhận lời xin lỗi, nhận lại đầy đủ số tiền và không có yêu cầu, đề nghị nào khác.

Để thực hiện công tác phòng ngừa nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, Công an phường Hoàn Kiếm lập biên bản phòng ngừa và yêu cầu ông N.V.B., N.V.H. cam kết không thu quá giá quy định.