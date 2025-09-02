Đóng

Hà Nội: Taxi 'chặt chém' cao gấp nhiều lần, xe công nghệ 'mất hút' dịp 2/9

(VTC News) -

Ngày lễ, nhiều người dân Thủ đô đối mặt với nỗi ám ảnh mang tên “taxi chặt chém, xe công nghệ khó gọi, giá cước tăng cao chóng mặt”.

NHÓM PHÓNG VIÊN
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới