Ông Nguyễn Văn Trọng giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

Tại hội nghị, ông Tạ Công Dũng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (bên phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Văn Trọng (SN 1975), quê xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi; trình độ Kỹ sư xây dựng cầu đường, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Văn Trọng từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi; Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi (cũ).

Sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Ngãi (cũ) và tỉnh Kon Tum (cũ), ông Nguyễn Văn Trọng giữ chức Phó Giám đốc, sau đó là Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá ông Nguyễn Văn Trọng là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở với hơn 20 năm liên tục gắn bó với ngành kế hoạch (nay là ngành tài chính). Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, từ nhân viên đến cán bộ lãnh đạo cấp phòng, cấp sở, ông Nguyễn Văn Trọng được tập thể cơ quan tín nhiệm, cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu với trọng trách mới, ông Nguyễn Văn Trọng tiếp tục nỗ lực, phát huy tốt năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác và trách nhiệm cá nhân; cùng tập thể đơn vị giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng Sở Tài chính thực sự vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là trong công tác tài chính, tài khóa, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài ngân sách.