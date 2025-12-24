Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

(VTC News) -

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ký quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện giữ chức Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, thời hạn 5 năm.

Ông Nguyễn Trọng Diện, sinh năm 1974, là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh, được điều động về công tác tại Hà Nội và nhận nhiệm vụ từ ngày 23/12. Chủ tịch UBND TP giao các sở, ngành liên quan phối hợp để ông sớm ổn định công việc, triển khai nhiệm vụ theo quy định.

Ông Nguyễn Trọng Diện, tân Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

Ông Diện là tiến sĩ y khoa, từng được bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh từ năm 2018. Trong nhiệm kỳ 2020–2025, ngành y tế Quảng Ninh triển khai nhiều đề án quan trọng, nổi bật là các chính sách thu hút, đãi ngộ bác sĩ; định giá dịch vụ y tế; quy định chi cho y tế – dân số.

Cùng với đó là các dự án đầu tư công quy mô lớn như mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Bãi Cháy, cải tạo Trung tâm Y tế Đông Triều, góp phần nâng cao năng lực hệ thống y tế địa phương.

Trước khi ông Diện được bổ nhiệm, Sở Y tế Hà Nội trải qua gần hai năm khuyết vị trí giám đốc. Tháng 3/2024, bà Trần Thị Nhị Hà rời cương vị Giám đốc Sở để nhận nhiệm vụ tại Ban Dân nguyện của Quốc hội, hiện là Phó chủ nhiệm Ủy ban Giám sát và Dân nguyện. Từ đó đến nay, ông Nguyễn Đình Hưng, Phó giám đốc Sở, được giao phụ trách, điều hành đơn vị.

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội được kỳ vọng tạo chuyển biến trong quản lý, điều hành lĩnh vực y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân Thủ đô trong giai đoạn mới.