Ông Lê Ngọc Sơn được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN

(VTC News) -

Quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn được Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tại Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của PVN, chiều 26/12 và có hiệu lực cùng ngày.

Ông Sơn sinh năm 1972, quê Thanh Hóa; có trình độ thạc sĩ Đánh giá và Quản lý mỏ dầu khí, kỹ sư Công nghệ khoan – khai thác dầu khí. Với gần 30 năm công tác trong ngành dầu khí, ông đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý quan trọng trong tập đoàn.

Khi được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn, ông Lê Ngọc Sơn hiện vẫn giữ cương vị Tổng Giám đốc Tập đoàn. Trước đó, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác quan trọng như Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Tổng Giám đốc Chi nhánh Tập đoàn - Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc, cùng nhiều chức vụ khác trong hệ thống Petrovietnam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định và chúc mừng tân Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam Lê Ngọc Sơn. (Ảnh: PVN)

Trước đó, vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN do ông Lê Mạnh Hùng đảm nhiệm. Ông Hùng vừa được Thủ tướng điều động, giao quyền Bộ trưởng Công Thương - thay cho ông Nguyễn Hồng Diên được điều động giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Năm 2025, tổng doanh thu toàn Petrovietnam ước đạt 1.105 nghìn tỷ đồng, vượt 36% kế hoạch năm (814,7 nghìn tỷ đồng); cao hơn 103,6 nghìn tỷ đồng, tương đương tăng 10% so với thực hiện năm 2024 (1.002,7 nghìn tỷ đồng) - ghi nhận kỷ lục mới lần thứ tư liên tiếp.

Nộp ngân sách Nhà nước toàn Petrovietnam hoàn thành kế hoạch cả năm trước 4 tháng; ước đạt 165,9 nghìn tỷ đồng, vượt 80% kế hoạch năm (~ 92,3 nghìn tỷ đồng); tăng 0,6% so với thực hiện năm 2024 (165 nghìn tỷ đồng).

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 ước đạt 651,2 nghìn tỷ đồng, vượt 0,4% kế hoạch năm (648,3 nghìn tỷ đồng); tăng 11% so với thực hiện năm 2024 (585,1 nghìn tỷ đồng).

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất hoàn thành kế hoạch cả năm trước 4 tháng; ước đạt 62,7 nghìn tỷ đồng, vượt 44% kế hoạch năm (43,6 nghìn tỷ đồng); tăng 13% so với thực hiện năm 2024 (55,5 nghìn tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất hoàn thành kế hoạch cả năm trước 4 tháng; ước đạt 51,4 nghìn tỷ đồng, vượt 61% kế hoạch năm (31,9 nghìn tỷ đồng); tăng 36% so với thực hiện năm 2024 (37,7 nghìn tỷ đồng).

Theo Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vừa công bố Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025, Petrovietnam đứng vị trí thứ 2, ghi nhận năm thứ 17 liên tiếp có mặt trong Top 3 của Bảng xếp hạng.