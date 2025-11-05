Giải bóng đá, bóng rổ sinh viên lớn nhất Việt Nam sắp khởi tranh

(VTC News) -

Trong tháng 11, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ trở thành điểm hẹn của hàng trăm sinh viên đến từ khắp ba miền Bắc – Trung – Nam, cùng tranh tài tại hai giải thể thao sinh viên lớn nhất năm: Giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc và Giải Bóng đá Nam Sinh viên Toàn quốc 2025.

Hệ thống giải hướng tới chào mừng 80 năm truyền thống ngành Giáo dục Việt Nam (1945–2025), đồng thời lan tỏa tinh thần thể thao học đường, khuyến khích phong trào “rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong sinh viên cả nước.

Sau hơn một tháng tranh tài, vòng loại hai giải đấu sinh viên toàn quốc đã ghi nhận 230 đội đến từ 167 trường đại học, học viện và cao đẳng trên cả nước, với 355 trận đấu diễn ra tại 8 địa điểm thuộc 3 khu vực Bắc – Trung – Nam.

Riêng Giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc năm 2025 – Cúp TV360 thu hút 161 đội tham dự vòng loại (113 đội nam, 48 đội nữ) tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, con số cao nhất kể từ khi hệ thống NUC ra đời năm 2022.

Giải bóng đá và bóng rổ lớn nhất năm dành cho sinh viên toàn quốc khởi tranh mùa giải 2025 trong tháng 11.

Môn bóng đá, Giải Bóng đá nam Sinh viên Toàn quốc năm 2025 Cúp TV360 có tới 69 đội tranh tài trong vòng loại được tổ chức tại 3 khu vực với 5 bảng đấu tại miền Bắc (Thành phố Hà Nội, Thái Nguyên), miền Trung (Thành phố Huế) và miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp).

Vòng chung kết Giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc năm 2025 diễn ra từ ngày 6/11 đến 14/11/2025, quy tụ 14 đội bóng xuất sắc nhất từ các vòng loại toàn quốc. Tiếp đó, Vòng chung kết Giải Bóng đá Nam Sinh viên Toàn quốc năm 2025 sẽ khởi tranh từ ngày 18 đến 29/11/2025, với sự góp mặt của 16 đội đại diện cho các khu vực cùng đội chủ nhà Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tổng giá trị giải thưởng của hệ thống năm nay gần 600 triệu đồng, trao cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hai giải đấu kế tiếp nhau không chỉ mang tính kế thừa trong tổ chức, mà còn là sự liên kết về tinh thần - cùng chung khẩu hiệu “Dẫn đầu cuộc chơi - Lead the Game”, thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo, khát vọng khẳng định bản thân của sinh viên Việt Nam.