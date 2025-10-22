Xem trực tiếp bóng rổ NBA 2025 trên kênh nào?

(VTC News) -

FPT Play sẽ phát sóng trực tiếp và độc quyền hầu hết các trận đấu trong 3 mùa giải NBA (từ 2025/26 đến 2027/28) từ tháng 10/25. Đây là thỏa thuận thứ 2 đạt được giữa đơn vị và Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Mỹ từ năm 2022, đưa FPT Play trở thành dịch vụ truyền hình duy nhất trong nước giữ quyền khai thác giải NBA trong 6 mùa liên tục.

Đáng chú ý, thỏa thuận này lần đầu tiên mang đến cho người hâm mộ trong nước cơ hội thưởng thức đầy đủ các vòng giải bóng rổ lớn nhất hành tinh. Từ giai đoạn Preseason, Regular Season, Play-In Tournament, Playoffs đến NBA Finals cùng các sự kiện đặc biệt khác như NBA All-Star Weekend, All-Star Celebrity và NBA Draft…, tất cả sẽ được trình chiếu với chất lượng chuẩn quốc tế và bình luận tiếng Việt sinh động, chuyên sâu.

Trong 209 - 226 trận đấu được lựa chọn mỗi mùa, số lượng trận mỗi vòng sẽ tăng lên thành 180 trận Regular Season, 22 - 34 trận Playoffs, 7 trận NBA Cup Finals/Play-in tournament và 5 trận Preseason (bắt đầu từ mùa 2026/27). Điều này đồng nghĩa với việc khán giả trong nước có thể thưởng thức các trận cầu gay cấn và hấp dẫn NBA gần như mỗi ngày.

Không khí rực lửa của một trận cầu NBA (Ảnh: NBA)

Bà Tô Nam Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT Play, cho biết: “FPT Play mong muốn mang đến cho khán giả nói chung và đặc biệt là khán giả trẻ nói riêng những môn thể thao đầy thú vị và mang tính thời đại. Bóng rổ là một trong số đó. Từ năm 2022 đến nay, chúng tôi đã tập trung đầu tư sản xuất, phát sóng nhiều giải đấu lớn, không chỉ có các giải quốc tế như NBA, ABL mà còn nhiều giải quốc nội như VBA, 5x5 U18 Quốc gia hay 3x3 U23 Quốc gia…

Với việc tiếp tục nắm giữ bản quyền NBA, giải bóng rổ nhà nghề số 1 thế giới, FPT Play mong muốn tái khẳng định vị thế tiên phong trong việc quảng bá và song hành cùng sự phát triển của bộ môn này tại Việt·Nam".

Mùa giải NBA mới được kỳ vọng mang đến nhiều bất ngờ lớn. Sau làn sóng “thay máu” đội hình, các nhân tố mới đang lộ diện, trong khi những cái tên lão làng như Stephen Curry, LeBron James, Nikola Jokic, Luka Doncic và Jayson Tatum… vẫn tiếp tục tỏa sáng.

LeBron James được mong chờ tại mùa giải NBA năm nay (Ảnh: NBA)

Ngay từ tuần thi đấu đầu tiên (22/10 đến 29/10), khán giả sẽ chứng kiến hàng loạt màn đọ sức đáng chú ý. Tâm điểm của loạt trận mở màn là cuộc “đại chiến” giữa hai “đế chế” bóng rổ hiện đại, Golden State Warriors và Los Angeles Lakers, ở Los Angeles.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng không thể bỏ qua những trận đấu hấp dẫn khác như Houston Rockets đối đầu Oklahoma City Thunder, Boston Celtics chạm trán New York Knicks, hay Denver Nuggets đụng độ Golden State Warriors, nơi những ngôi sao trẻ như Shai Gilgeous-Alexander và Tamar Bates sẵn sàng thách thức các tượng đài kỳ cựu.