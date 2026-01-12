Thực hư 'vũ khí âm thanh' bí ẩn được sử dụng trong vụ Mỹ bắt Tổng thống Maduro

(VTC News) -

Nội dung cuộc phỏng vấn gây chấn động được thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đăng tải hôm 10/1 trên X, trong đó một người được cho là nhân chứng kể về sự xuất hiện của loại vũ khí âm thanh bí ẩn, giúp lực lượng Mỹ hạ hàng trăm người của đối phương mà không mất một người nào.

Nhân chứng này được cho là một trong số lính gác phía Venezuela. Ông kể: “Chúng tôi đang làm nhiệm vụ canh gác, thì đột nhiên tất cả hệ thống radar ngừng hoạt động mà không có lời giải thích nào. Tiếp theo chúng tôi thấy máy bay không người lái, rất nhiều máy bay không người lái, bay phía trên vị trí của chúng tôi. Chúng tôi không biết phải phản ứng như thế nào".

Hình ảnh ban đêm cho thấy lửa đạn và các vụ nổ tại căn cứ không quân Higuerote ở Venezuela.

Vài phút sau, một số ít trực thăng xuất hiện. “Chỉ khoảng tám chiếc”, nhân chứng này cho biết. Và khoảng 20 binh sĩ Mỹ được thả xuống.

Tuy chỉ có 20 người, nhưng những người lính này "được trang bị thứ gì đó mạnh hơn nhiều so với súng". Người lính gác nói: “Họ rất tiên tiến về công nghệ. Trông họ không giống bất cứ thứ gì chúng tôi từng chiến đấu trước đây".

Những gì xảy ra sau đó, ông nói, không phải là một trận chiến, mà giống như một cuộc càn quét.

“Chúng tôi có hàng trăm người, nhưng không có cơ hội nào cả. Họ bắn với độ chính xác và tốc độ kinh khủng; cảm giác như mỗi người lính bắn 300 viên đạn mỗi phút".

Rồi đến sự xuất hiện của thứ vũ khí vẫn còn ám ảnh ông cho đến tận bây giờ.

“Có lúc, họ phóng ra một thứ gì đó; tôi không biết phải miêu tả nó như thế nào. Giống như một sóng âm cực mạnh. Đột nhiên tôi cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung từ bên trong”, ông nói.

Hậu quả thật kinh hoàng và tức thì.

“Tất cả chúng tôi đều bắt đầu chảy máu mũi. Một số người nôn ra máu. Chúng tôi ngã xuống đất, không thể cử động. Chúng tôi thậm chí không thể đứng dậy sau khi bị tấn công bằng thứ vũ khí sóng âm đó - hay bất cứ thứ gì tương tự".

Nhà Trắng không trả lời ngay lập tức câu hỏi về việc liệu bà Karoline Leavitt chia sẻ bài viết - có cho thấy chính quyền đang xác minh tính xác thực của lời kể này hay không.

Ước tính 100 binh sĩ lực lượng an ninh Venezuela thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 3/1, theo Bộ Nội vụ nước này. Hiện chưa rõ liệu có trường hợp nào trong số đó là do loại vũ khí bí ẩn gây ra hay không.

Những người phòng thủ đã bất lực khi đơn vị nhỏ của Mỹ áp đảo và hạ gục họ, người lính gác cho biết.

“Hai mươi người đó, không một ai bị thương, đã giết chết hàng trăm người trong chúng tôi. Chúng tôi không có cách nào để cạnh tranh với công nghệ, với vũ khí của họ. Tôi thề, tôi chưa từng thấy điều gì như vậy".

Ông Nicolas Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ. (Ảnh: Reuters)

Mỹ sở hữu vũ khí năng lượng định hướng?

Một nguồn tin tình báo cũ của Mỹ nói với tờ The New York Post rằng, quân đội Mỹ sở hữu vũ khí năng lượng định hướng – loại vũ khí vô hiệu hóa mục tiêu bằng năng lượng tập trung như sóng vi ba (microwave) hoặc tia laser – từ nhiều năm nay, nhưng đây có thể là lần đầu tiên chúng được Mỹ sử dụng trong chiến đấu.

Nguồn tin cho biết những vũ khí dạng này có khả năng gây ra ít nhất một số triệu chứng, bao gồm “chảy máu, mất khả năng vận động hoặc hoạt động, đau đớn và bỏng rát”.

“Tôi không thể nói là sẽ gây ra tất cả các triệu chứng đó. Nhưng đúng vậy, một số triệu chứng. Và chúng ta đã có các phiên bản tương tự trong nhiều thập kỷ.

“Không ai muốn trải qua những gì chúng tôi đã trải qua. Những gì xảy ra ở đây sẽ thay đổi rất nhiều thứ — không chỉ ở Venezuela, mà còn trên toàn khu vực".