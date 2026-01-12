Đóng

'Mì độc' xuất xưởng suốt 10 năm, mỗi ngày 700kg: Hệ lụy âm thầm, sâu rộng

(VTC News) -

Trong 10 năm qua, cơ sở Châu Phát (TP.HCM) đã dùng chất cấm để sản xuất mì sợi và bán ra thị trường gây hệ lụy âm thầm đến người tiêu dùng.

THÙY DƯƠNG
