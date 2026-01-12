+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
'Mì độc' xuất xưởng suốt 10 năm, mỗi ngày 700kg: Hệ lụy âm thầm, sâu rộng
(VTC News) -
Trong 10 năm qua, cơ sở Châu Phát (TP.HCM) đã dùng chất cấm để sản xuất mì sợi và bán ra thị trường gây hệ lụy âm thầm đến người tiêu dùng.
THÙY DƯƠNG
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Công an TP.HCM tìm nạn nhân của sàn tiền ảo Bioption
20:17 12/01/2026
Bản tin 113
Người phụ bán trái cây lấn chiếm vỉa hè phố cổ Hà Nội bị xử phạt 2,5 triệu đồng
20:08 12/01/2026
Tin nóng
Người trẻ hiện đại chọn máy sấy gọn gàng phù hợp diện tích nhà phố
19:58 12/01/2026
Kinh tế
Trung Quốc 'đào vàng' từ rác điện tử chỉ trong 20 phút
19:44 12/01/2026
VTC NEWS TV
Giải mã đợt nắng nóng kỷ lục gần 50°C tại Australia
19:41 12/01/2026
VTC NEWS TV
Yêu cầu truy xuất triệu hồi sản phẩm đồ hộp Hạ Long không đảm bảo an toàn
19:30 12/01/2026
Thị trường
Thái Lan dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại Narathiwat
19:22 12/01/2026
Thời sự quốc tế
Nhận gần 500 triệu đồng chuyển nhầm không trả, người đàn ông ở Quảng Trị bị bắt
19:21 12/01/2026
Bản tin 113
Lần đầu ở Việt Nam, bệnh viện TP.HCM mổ tim phức tạp bằng nội soi 3D
19:10 12/01/2026
Tin tức
Thủ tướng: Đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm soát tài sản cán bộ
19:00 12/01/2026
Tin nóng
Ông Nguyễn Văn Trọng giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi
18:40 12/01/2026
Doanh nhân
Mệnh Thổ năm 2026 hợp màu gì?
18:28 12/01/2026
Gia đình
Toyota lần đầu vượt Nissan về doanh số xe điện tại Nhật Bản
18:24 12/01/2026
Xe điện
Thực hư 'vũ khí âm thanh' bí ẩn được sử dụng trong vụ Mỹ bắt Tổng thống Maduro
18:21 12/01/2026
Thời sự quốc tế
Giải mã vị trí kim cương của Casa Villa
18:20 12/01/2026
Bất động sản
Chicilon Media được vinh danh Top 100 VNR FUTURE 2025
18:18 12/01/2026
Kinh tế
Phạt 225.000 đồng người bán hàng rong 'chặt chém' khách Tây ở phố cổ
18:07 12/01/2026
Tin nóng
Bến cóc, xe dù hết cửa tung hoành dịp Tết Nguyên đán 2026
17:58 12/01/2026
Tin nhanh 24h
800 tấn mì tươi 'ngậm' chất độc: Bí mật rùng mình suốt 10 năm ở TP.HCM
17:52 12/01/2026
VTC NEWS TV
U23 Việt Nam đấu Ả Rập Xê Út: 5 cầu thủ đối mặt nguy cơ, phải đặc biệt cảnh giác
17:48 12/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Đài Tiếng nói Việt Nam quán triệt nội dung tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng
17:45 12/01/2026
Chính trị
Công an Hà Nội xác minh clip khách Tây bị 'chặt chém' 850.000 đồng chiếc nón lá
17:21 12/01/2026
Tin nóng
Thủ tướng: Quản trị dữ liệu hiệu quả có thể tạo doanh thu 80 tỷ USD vào 2030
17:21 12/01/2026
Tin nóng
Hơn 40 người 'sập bẫy' của kẻ lừa bán cau giống qua mạng xã hội
17:18 12/01/2026
Bản tin 113
Venezuela tái khẳng định đoàn kết với Cuba bất chấp sức ép từ Mỹ
17:18 12/01/2026
Thời sự quốc tế
Ông Trương Gia Bình: Âu Lạc Grand Prize khơi dậy khát vọng làm chủ công nghệ của người Việt
17:15 12/01/2026
AI
Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Ả Rập Xê Út: HLV Kim Sang-sik cẩn trọng
17:09 12/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Cuộc hôn nhân kín tiếng kéo dài gần một thập kỷ của Kim Hiền
17:07 12/01/2026
Sao Việt
Đến nhà bạn chơi, người đàn ông bị con trai của bạn đâm tử vong
17:06 12/01/2026
Bản tin 113
Công an Hà Nội 'kích hoạt' phương án an ninh Đại hội XIV của Đảng
17:02 12/01/2026
Tin nóng