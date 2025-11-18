Khai mạc giải bóng đá nam Sinh viên toàn quốc 2025

(VTC News) -

Vòng chung kết Giải bóng đá nam Sinh viên Toàn quốc 2025 quy tụ 16 đội bóng, chia thành 4 bảng thi đấu từ ngày 18/11 đến 29/11/2025. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết, trước khi tiếp tục tranh tài ở bán kết và chung kết để tìm ra nhà vô địch toàn quốc.

Ngay sau lễ khai mạc, trên sân vận động Đại học Bách Khoa diễn ra lượt trận buổi sáng với các cuộc đối đầu thuộc bảng A. Ở trận mở màn, Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Huế hòa nhau 1-1 trong thế trận giằng co dưới thời tiết mưa lạnh. Đặc biệt, bàn thắng của Đại học Huế mang đậm dấu ấn cảm xúc khi cầu thủ số 7 Diệp Dụng Bách có màn ăn mừng đầy ý nghĩa. Sau khi ghi bàn, anh kéo áo để lộ dòng chữ: “Mong Huế bình yên vượt qua lũ lụt".

Vòng chung kết Giải bóng đá nam Sinh viên Toàn quốc 2025 diễn ra sáng nay 18/11 trong không khí sôi động, chuyên nghiệp và đậm chất sinh viên.

Trong 20 ngày qua, người dân thành phố Huế phải hứng chịu bốn đợt lũ lớn liên tiếp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Nhiều gia đình sinh sống tại vùng thấp trũng, nơi mỗi mùa mưa lũ luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Chia sẻ sau trận đấu, Dụng Bách xúc động nói: “Sau khi ra Hà Nội, ở Huế lại mưa lớn, nước dâng. Đây đã là lần lũ thứ tư trong tháng. Em mong Huế bình yên. Bọn em sẽ chiến đấu cho Huế, cho bà con ở nhà. Bà con hàng xóm cố lên, tụi em sẽ cố gắng hết mình.”

Ở trận đấu còn lại của bảng A, Trường Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Trường Đại học Cửu Long, qua đó có khởi đầu thuận lợi tại VCK năm nay.

Buổi chiều cùng ngày, bảng B tiếp tục sôi động với trận đấu giữa Trường Đại học Văn Lang và Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông – Đại học Thái Nguyên. Đại diện đến từ vùng đất chè đã thi đấu ấn tượng và giành chiến thắng 3-1, tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng sau lượt trận mở màn. Trận đấu khép lại ngày mở màn của giải giữa Trường Đại học Phương Đông và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 cho đại diện miền Nam.

Mặc dù thời tiết không ủng hộ, trời mưa và lạnh, các trận đấu trong ngày khai mạc vẫn diễn ra kịch tính, thể hiện tinh thần thi đấu quyết liệt, đoàn kết và đẹp mắt của các đội bóng sinh viên.