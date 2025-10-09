Chủ tịch Hòa Phát đề xuất đấu thầu minh bạch và ưu tiên dùng hàng Việt cho những dự án lớn

(VTC News) -

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long nói: "Với những sản phẩm trong nước đã sản xuất được, đáp ứng đủ nhu cầu, chúng tôi mong các dự án, chương trình đầu tư của Nhà nước sẽ đặc biệt ưu tiên sử dụng hàng nội địa. Đây vừa là cách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, vừa là hành động cụ thể thực hiện chủ trương 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'.

Hiện tại, các doanh nghiệp trong nước đang rất nỗ lực đầu tư, mở rộng sản xuất, sẵn sàng tham gia vào các chương trình quốc gia như xây dựng nhà ở xã hội, phát triển hạ tầng, nhà ở cho công nhân, sinh viên…Chúng tôi mong Chính phủ có thêm cơ chế đặt hàng, đấu thầu minh bạch và ưu tiên hàng Việt trong các dự án này. Điều đó sẽ tiếp thêm động lực cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững hơn".

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long. (Ảnh: VGP).

Theo ông Long, Liên minh châu Âu mới đây đã ra quyết định tăng thuế nhập khẩu thép từ 25% lên 50%, nhằm bảo vệ ngành sản xuất trong nước. Đây là động thái sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu thép của Việt Nam. Vì vậy, ông kiến nghị Chính phủ cần có chính sách ứng phó linh hoạt, kịp thời để bảo vệ ngành sản xuất trong nước.

Ông Long cũng mong muốn khi doanh nghiệp gửi các văn bản kiến nghị, mong Chính phủ, các bộ, ngành xem xét và giải quyết nhanh hơn, để không lỡ nhịp cơ hội phát triển.

"Thực tế, Chính phủ và Thủ tướng đã rất quyết liệt, các bộ, ngành làm việc rất hiệu quả. Tuy nhiên, chúng tôi mong rằng tinh thần thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân sẽ được đẩy nhanh hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Bởi trong môi trường cạnh tranh gay gắt hiện nay, thời gian chính là yếu tố sống còn", ông nói.

Cũng tại hội nghị, ông Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đề nghị Chính phủ tham mưu trình Bộ Chính trị sớm ban hành nghị quyết mới về phát triển doanh nghiệp Nhà nước và kinh tế nhà nước, nhằm tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn về thể chế, tạo động lực mạnh mẽ hơn để các doanh nghiệp Nhà nước có thể phát triển bứt phá.

"Chúng tôi tin tưởng rằng với những tháo gỡ kịp thời về chính sách sẽ là cú hích quan trọng để các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhà nước tiếp tục đổi mới và phát triển bền vững", Tổng Giám đốc Tập đoàn Petrovietnam nhấn mạnh.

Ông Sơn khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã và đang khẳng định vai trò là động lực then chốt của nền kinh tế.

Ông Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VGP).

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng bày tỏ: EVN đang đặt ra những mục tiêu tham vọng từ nay đến 2030 để trở thành doanh nghiệp lớn mạnh, ngang tầm với các tập đoàn lớn trên thế giới.

Theo ông Tuấn, ngày 20/8/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, khẳng định "Nhà nước kiến tạo thể chế, chính sách đột phá và kiểm soát hạ tầng năng lượng chiến lược; người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể phát triển năng lượng quốc gia, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, khu vực tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất. Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng, là tiền đề quan trọng để phát triển đất nước, là bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia.

Phát triển năng lượng được ưu tiên cao nhất để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng liên tục trên 10% trong giai đoạn tới, thực hiện hai mục tiêu 100 năm của đất nước". Vì thế, nhiệm vụ đặt ra cho ngành Điện trong thời gian tới là thách thức lớn.

Đề xuất lập ngân hàng số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân đề nghị Chính phủ giao Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nghiên cứu đề án thành lập ngân hàng số chuyên doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Theo ông Thân, đây là mô hình đã vận hành ở nhiều quốc gia, đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các hộ kinh doanh khó tiếp cận vốn từ các ngân hàng truyền thống.

Ngoài ra, ông Thân cũng đề nghị Chính phủ ban hành chính sách phát triển doanh nghiệp, doanh nhân dân tộc thế hệ F2 là những doanh nhân kế cận của các doanh nhân thành đạt thế hệ F1 và các doanh nghiệp công nghệ có tốc độ phát triển nhanh.

"Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa đề xuất nhận nhiệm vụ tập hợp đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp thế hệ F2 nếu Thủ tướng tin tưởng và giao phó. Chúng tôi rất muốn đến 2045, thu nhập đầu người từ 22.000 - 25.000 USD/năm, chiều cao của con cái chúng ta tăng 20 cm nữa. Thế hệ F2 này vô cùng quan trọng bởi đây mới là nòng cốt", ông phát biểu.

Về bất động sản, ông Thân kiến nghị Thủ tướng và Chính phủ thực hiện các giải pháp mở rộng cung cầu và cân nhắc phương án thu tiền quyền sử dụng đất từ 10-20% trên giá bán bất động sản để giải phóng các nguồn lực bất động sản đang ứ đọng trên thị trường.