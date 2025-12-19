Không phải bàn cãi: HLV Kim Sang-sik là 'vua đấu cúp' Đông Nam Á

(VTC News) -

Huy chương vàng SEA Games 33 giúp huấn luyện viên Kim Sang-sik thiết lập kỷ lục, xứng đáng đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam. Chưa từng có huấn luyện viên nào, kể cả người thành công nhất là ông Park Hang-seo, đạt được thành tích như vậy.

Video: U22 Việt Nam 3-2 U22 Thái Lan.

Cụ thể, tính cả danh hiệu SEA Games 33 vừa giành được tối qua (18/12), huấn luyện viên Kim Sang-sik có tổng cộng 3 chức vô địch cùng các đội tuyển Việt Nam. Đáng chú ý, nhà cầm quân người Hàn Quốc đạt được cả 3 danh hiệu này chỉ trong vòng một năm.

Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024 (ASEAN Cup) ngày 5/1/2025, sau khi thắng Thái Lan tại sân Rajamangala (Bangkok) với tỷ số 3-2. Ngay từ thời điểm đó, ông Kim Sang-sik thiết lập cột mốc quan trọng: Lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam nâng cúp trên sân khách.

Tại giải U23 Đông Nam Á 2025 diễn ra vào tháng 6, huấn luyện viên 49 tuổi tiếp tục giành chức vô địch cùng U23 Việt Nam. Nguyễn Đình Bắc và đồng đội cũng đánh bại đội chủ nhà (U23 Indonesia) trong trận chung kết.

Cũng với lực lượng này, ông Kim Sang-sik mang về tấm huy chương vàng bóng đá nam SEA Games với những điểm trùng hợp thú vị. U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 trên sân Rajamangala ngày 18/12, chính là nơi nhà cầm quân người Hàn Quốc làm điều tương tự ở cấp đội tuyển quốc gia.

Đây cũng là lần duy nhất trong vòng 50 năm qua, Thái Lan không thể giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games trên sân nhà. Ngoài ra, các đội U22, U23 Việt Nam cũng chưa từng đánh bại đối thủ này tại các kỳ đại hội trên sân khách trước đây.

Nguyễn Thanh Nhàn ghi bàn quyết định giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan.

Như vậy, trong vòng 347 ngày, huấn luyện viên Kim Sang-sik giành 3 danh hiệu, đều là những chiến thắng ngay trên sân của đối thủ. Hiệu suất vô địch các giải đấu cúp của nhà cầm quân người Hàn Quốc là 100%.

Thậm chí, nếu tính cả việc đứng đầu vòng loại các giải châu Á là thành tích, tỷ lệ của hoàn thành tối đa KPI của ông Kim Sang-sik vẫn không thay đổi. U23 Việt Nam đứng đầu bảng vòng loại U23 châu Á và giành quyền tham dự vòng chung kết (diễn ra vào tháng 1/2026).

"Vua đấu cúp" của bóng đá Việt Nam bất bại gần hết các trận đấu ở khu vực Đông Nam Á. Điều thú vị là ngay cả thất bại duy nhất của ông Kim Sang-sik trước đối thủ trong cùng khu vực cũng sắp được lật ngược lại thành chiến thắng dù khi trận đấu kết thúc từ cách đây nửa năm.

Đó chính là trận thua 0-4 trước Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Hiện tại, với việc Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) xử thua đội tuyển Malaysia 3 trận vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhiều khả năng sẽ đưa ra án phạt tương tự. Nếu điều đó xảy ra, đội tuyển Việt Nam lập tức vươn lên ngôi đầu bảng và HLV Kim Sang-sik duy trì tỷ lệ 100% đứng đầu các giải đấu tham dự.

Ngoài ra, vị thế số 1 Đông Nam Á của ông Kim cũng được thể hiện qua việc dẫn dắt đội tuyển ASEAN All Stars đánh bại Manchester United trong trận giao hữu vào tháng 6.